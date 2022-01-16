Российский эксперт: ОДКБ в состоянии решить любые вопросы с фантастической скоростью

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ в состоянии решить любые вопросы с фантастической скоростью. Об этом заявил директор Музея войск ПВО (Россия) Юрий Кнутов в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Когда Президент Александр Лукашенко сказал, что вероятность попытки государственного переворота в отношении Узбекистана велика, я с ним полностью согласился. Кыргызстан, Таджикистан входят в ОДКБ, они могут обратиться в эту организацию, и ОДКБ покажет, что это не бумажная, а реально существующая структура, которая в состоянии решать вопросы с фантастической скоростью", - сказал Юрий Кнутов.

"НАТО, по-моему, до сих пор в шоке и изучает, как с такой скоростью войска пришли в Казахстан, развернулись, взяли под охрану объекты, выполнили свои задачи и точно так же быстро ушли. Сама по себе операция с военной точки зрения уникальная и фантастическая. Думаю, она будет изучаться во всех военных академиях мира", - подчеркнул эксперт.-0-