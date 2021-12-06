Российский эксперт: Польша использует беженцев в своих геополитических целях

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша использует беженцев в своих геополитических целях. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Польша хотела бы пригласить союзников по НАТО. Я подчеркну, не из ЕС, а именно союзников по НАТО. Более того, такое приглашение уже было сделано - в скором времени должны приступить инженерные войска Великобритании. Хотя поляки, конечно же, сами могли бы отлично справиться со строительством заграждений на границе. Так что здесь есть интересы, которые Польша отстаивает и которые никоим образом совершенно не связаны с положением беженцев как таковым", - сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт обратил внимание на еще один аспект. "Дело в том, что мы сейчас наблюдаем взрывной рост трансъевразийских грузоперевозок, то есть из Китая через Россию, Беларусь. И вдруг обнаруживаем, что в том числе именно из-за беженцев начинаются логистические проблемы на белорусско-польской границе. Можно, конечно же, попытаться трактовать происходящее и польскую политику именно в таком ключе. Связано это с тем, что ЕС все-таки достаточно серьезно давит на национальные суверенитеты, а Польша стремится свой национальный суверенитет сохранить. Соответственно находит союзников вне европейских акторов. Сейчас кроме США - это Великобритания, которая очень серьезно активизировалась на постсоветском пространстве", - констатировал он.-0-