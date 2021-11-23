Российский эксперт: Польша определила себе роль щита Европы от беженцев

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша определила себе роль щита Европы от беженцев. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (Россия) Василий Колташов, сообщает БЕЛТА.

"Им нужна какая-то победа, которую они смогут использовать для того, чтобы хотя бы остаться у власти. Не говоря уже о том, чтобы поставить на место еврократию и сказать ей, кто щит Европы. Кто защищает цивилизацию от диких орд, которые выбираются откуда-то с востока", - сказал Василий Колташов.

По его словам, не имеет значения, что такая агрессия Польши направлена против беззащитных людей. "Неважно, что это могут быть иракцы, главное - смотрите, как мощно стоит польский щит, никого не щадит, как он отбивает все удары. И прекратите давление на Польшу, примите ее руководство в том виде, в каком оно есть", - подчеркнул эксперт.-0-