Российский эксперт: раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками. Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия) Дмитрий Егорченков в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Украина существует сейчас в режиме виртуальной оккупации: политическая верхушка напрямую имеет западных хозяев и работает в том числе против интересов украинского народа, который обречен (в хорошем смысле слова) дальше жить совместно с белорусами, русскими. Никуда мы не денемся друг от друга. Нельзя отпилить Украину от нас. Не получится это никогда", - подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Он считает, что результаты этого внешнего управления могут "заживать" столетиями в Украине. "Но чем раньше мы этот вопрос решим, тем лучше. И огромная роль здесь принадлежит и украинскому народу тоже", - заявил директор Института стратегических исследований РУДН.-0-