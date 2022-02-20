Российский эксперт: Украина для Запада - пушечное мясо

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина для Запада - пушечное мясо, заявил в эфире "Беларусь 1" директор Фонда исследования проблем демократии (Россия) Максим Григорьев, сообщает БЕЛТА.

"США Украину в качестве отдельного субъекта не берет в расчет. Это - пушечное мясо, некая разменная монета, поэтому никакого голоса Украины здесь нет", - сказал Максим Григорьев.

США исторически построены на геноциде и на том, чтобы диктовать свою волю другим. Но сейчас это не работает: Россия и Беларусь достаточно четко и ясно дали это понять.

"Что касается слаженности и общих подходов России и Беларуси, думаю, как раз для всех специалистов - это все ясно и понятно. И те обострения, которые есть в последнее время, конечно, связаны с тем, что западные страны понимают, что Россия и Беларусь никогда не согласятся на условия пребывания какого-то сателлита Запада, который должен принимать, так сказать, любые шаги, которые связаны с получением односторонней выгоды. Выгоды для своих граждан, для своих элит, своего политического класса. Естественно, ни Россия, ни Беларусь не будут с этим согласны. И мы достаточно четко и ясно по этому поводу говорим", - добавил эксперт.-0-