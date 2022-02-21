Российский эксперт: заявления политиков Запада являются военными преступлениями в инфосфере

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заявления политиков Запада можно рассматривать как военные преступления в информационной сфере. Об этом заявил сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Егорченков констатировал, что в настоящее время происходит накачка вооружениями и военными инструкторами не только Украины, но и в целом Восточной Европы. "Cкладывается даже впечатление, что западные "партнеры" решили под сурдинку, под предлогом напряжения вокруг Украины усилить темпы военного освоения восточного фланга, включая страны, которые формально к НАТО не относятся. Очень похоже на то", - указал он.

"Если мы уже давно осознали, что информационная составляющая - это такой же театр военных действий, как и все остальное, то мы, наверное, должны сделать и следующий логический ход: большинство заявлений западных политиков сегодня можно рассматривать как военные преступления в инфосфере, - подчеркнул эксперт. - На это четко указывает и то, что бесконечные заявления о вторжении (России в Украину. - Прим. БЕЛТА) ведут в том числе к разрушению экономик, постоянным шатаниям на самых разнообразных рынках, не только внутри Украины. Все это минимум - недобросовестная игра, максимум - военное преступление в инфосфере".

Что касается белорусско-российских учений "Союзная решимость", Дмитрий Егорченков подчеркнул: они проводились открыто с предварительным оповещением и приглашением наблюдателей, в том числе от стран НАТО. "А то, что учение продлили - тоже вполне логично: если начался военный конфликт непосредственно рядом, что должны были делать Россия и Беларусь?" - задался вопросом эксперт.-0-