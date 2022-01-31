Российский политолог: из Беларуси пытались сделать врага для западной цивилизации

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Беларуси пытались сделать врага для западной цивилизации, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

По его словам, кризис с беженцами на белорусско-польской границе был создан искусственно. Главная цель - подорвать суверенитет Беларуси. "Здесь надо понимать, что сам по себе кризис естественным не был, он был искусственным. Его специально создавали, а потом очень технично пытались использовать против Беларуси, чтобы подорвать ее суверенитет, независимость и показать, что Беларусь - страна агрессивная и опасная для всего западного мира", - сказал Андрей Манойло.

Из Беларуси пытались сделать врага для западной цивилизации, подчеркнул политолог. "Это не удалось исключительно потому, что действительно очень грамотно была построена тактика противодействия этому. Здесь надо отметить и лагеря, и снабжение беженцев, их эвакуацию за государственный счет Республики Беларусь на родину: на Ближний Восток, в Ирак и другие страны, откуда они прибыли, - добавил Андрей Манойло. - Очень опасная была провокация, но белорусское руководство приняло целый ряд правильных и грамотных решений, и ее удалось отбить".-0-