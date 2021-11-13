Российский политолог: Польша идет по пути гибридной войны с Беларусью

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша идет по пути гибридной войны с Беларусью. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил директор Института политических исследований российский политолог Сергей Марков, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь предлагает Польше начать сотрудничать, в том числе в разрешении миграционного кризиса и по другим вопросам. Польша отказывается сотрудничать с Беларусью, отказывается уважать права человека в отношении мигрантов. Польша идет по пути войны с мигрантами, пути гибридной войны с Беларусью", - сказал Сергей Марков.

Политолог подчеркнул: Польша хочет, чтобы Беларусь просто подчинялась ее приказам и проводила ту политику в отношении беженцев, как бы это хотелось Польше.

"Направление, с помощью которого Польша решает миграционный кризис, - это не гуманизм и уважение прав человека, а насилие, избиение мигрантов, жесткое противостояние с Беларусью. Польша выбрала путь политической войны. Надо сказать, что это традиционный выбор польского политического класса, который он выбирает почти всегда", - добавил политолог.-0-