Российский политолог: Польша мстит Беларуси за провал госпереворота в августе 2020 года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша мстит Беларуси за провал госпереворота в августе 2020 года. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал директор Института политических исследований российский политолог Сергей Марков, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.
"Польша хочет стать великой европейской державой, построив конфедерацию, которая бы включала в себя Украину, Литву, Беларусь. Они хотят стать страной номер один в Европе и уже диктовать Франции и Германии", - сказал Сергей Марков.
Кроме того, по его словам, Польша мстит Беларуси за провал госпереворота, "который польское государство организовало и попыталось провести в августе - сентябре 2020 года. Идея была создать марионеточное правительство. В Украине - марионеточное правительство, подчиненное американцам, а в Беларуси поляки хотели сделать марионеточное правительство, подчиненное Польше. Чтобы бросили вы свои заводы и пошли убирать клубнику на польских полях", - констатировал политолог.-0-