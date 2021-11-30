Российский политолог: судьба беженцев на границе мало интересует Польшу

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба беженцев на белорусско-польской границе мало интересует Польшу. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, публицист, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов, сообщает БЕЛТА.

"Польша старается выжать из этого эпизода по максимуму. Но грамотная политика и грамотная белорусская и российская позиция не дают им такой возможности, - сказал Дмитрий Куликов. - Кто хочет уехать - улетают в Ирак, кто не хочет - пока сидят там. Как-то это будет решаться. Значит, у них такое желание - там сидеть".

Политолог констатировал, что в данной ситуации Польша хочет заработать себе политические дивиденды. "За всем этим несколько слоев реальности. Мы часто не обращаем на это внимания. Действительно, там очень многие покупали эти путешествия, в том числе в Западной Европе некоторые организуют это как бизнес. А вот поляки хотят это реализовать как политическое действие, в котором Польша наконец-то сострижет свои дивиденды. Судьба этих людей вообще мало кого интересует", - подчеркнул он.-0-

Фото Оксаны Манчук