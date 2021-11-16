Российский политолог: судьба курдов на совести США

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба курдов на совести США. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский политолог Владимир Киреев, сообщает БЕЛТА.

"Это трагедия 40 млн народа, который находится практически в жерновах судьбы. И то, что курды вынуждены бежать в Германию, - это не свидетельство поиска просто хорошей жизни. Это поиск возможности для выживания", - рассказал Владимир Киреев.

В свою очередь Вашингтон решил ограничиться парой сухих фраз об обеспокоенности ситуацией. "Такие сухие слова США демонстрируют их обычную политику, которую они ведут на протяжении уже 100 лет своей большой геополитики, начиная с начала XX века", - уточнил эксперт.

По мнению Владимира Киреева, вся союзническая политика США - обман и предательство. "То есть они устанавливают контакты с какими-то политическими режимами, народами, нациями, религиозными группами, политическими движениями. Но как только они становятся не нужны, их выбрасывают. Даже при условии, что эти их вчерашние союзники будут уничтожены. Мы видим это сейчас в Афганистане, когда к шасси самолета попытались прикрепить себя афганцы, которые сотрудничали с американским режимом. То же самое было во Вьетнаме", - добавил он.-0-