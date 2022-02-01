Российский политолог: выжить сегодня можно, если власть и общество представляют цельный симбиоз

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выжить сегодня можно, если власть и общество представляют цельный симбиоз, заявила политолог, профессор МГИМО (Россия) Елена Пономарева в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Крайне важно строить свою страну, поэтому и важно принимать изменения в Конституцию. Потому что развивается система, меняется общество. И это вызывает очень живой отклик среди населения. Поэтому Президент обращается с вопросами к населению, народу. И важно, как правильно он сказал, не просто принять изменения в Конституцию, а научиться жить по новой Конституции. Реализовывать ее положения и опять же совершенствовать, выявлять может быть какие-то новые необходимые механизмы", - сказала Елена Пономарева.

Политолог подчеркнула, Конституция пишется не для власти. "А именно для того симбиоза, который из себя в идеале должны представлять власть и общество. То есть это некий цельный конгломерат. А выживают в современных кризисах именно такие общества, где есть очень важные связующие звенья между обществом и властью. Когда их нет - тогда коллапс, тогда хаос", - добавила она.-0-