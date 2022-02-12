Российский политолог: западных оппонентов раздражает умная армия Союзного государства

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западных оппонентов раздражает умная армия Союзного государства. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил российский политолог доцент Сергей Карнаухов, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас идут учения оборонных ведомств наших государств. Те военные задачи, которые решаются в рамках совместных учений, раздражают наших ближайших соседей. Почему? Они больше всего боялись, что военная машина начнет творчески подходить к решению военно-политических задач. Сейчас они видят, что это уже не теория, - сказал Сергей Карнаухов. - Они видят гиперзвуковые ракеты. Видят, как в Средиземном море шествуют военные корабли. То есть фактически мы показываем военную мощь двух государств. При этом решаются задачи, еще раз повторю, творчески. Это не просто учения, где на поле боя выкатываются танки и стреляют, они видят умную армию".

Политолог подчеркнул: "Конечно, в этих условиях будет делаться все возможное, чтобы нагнетать военную истерию по поводу потенциального "вторжения" России".

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, проходит совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и по защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитованы более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-