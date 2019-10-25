25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский проект "Культурные нормативы школьников" предлагается распространить на Беларусь. Об этом сообщила сегодня на заседании Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам член комиссии Ольга Германова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы озабочены тем, что падает общий культурный уровень населения, в том числе детей, - отметила Ольга Германова. - Школьная программа не дает необходимый кругозор, поэтому разработан проект, который будет стимулировать молодежь его расширить".

Она считает, что подобная инициатива может быть реализована и в Беларуси. В список рекомендуемых к изучению книг, фильмов и предметов искусства предлагается включить произведения белорусских авторов. "Хотим найти точки для сотрудничества. Мы выйдем с предложением к министерствам, чтобы поддержать на уровне Союзного государства", - добавила Ольга Германова.

Всего в настоящее время совместная программа Минкультуры и Минпросвещения РФ "Культурные нормативы школьников" охватывает восемь регионов страны и стартовала в сентябре текущего года. Пилотными стали школы республик Татарстан и Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

Проект должен вовлечь детей в культурную среду через посещение музеев, выставок, спектаклей, кинофильмов. Понятие "норматив" подразумевает рекомендованное для различных возрастных групп количество посещений организаций культуры и количество произведений, которые необходимо усвоить за учебный период. Дети в программе участвуют добровольно.

Содержание норматива состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. По каждому из них предусмотрена текущая оценка знаний и умений в виде тестовых заданий, эссе или квеста. Итоговая оценка будет определяться в показателях "золото", "серебро" или "бронза". Школьники, достигшие успеха, получат различные бонусы.-0-