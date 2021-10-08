Российский телеканал "Звезда HD" начинает вещание в Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации в установленном законом "О средствах массовой информации" порядке выдало разрешение на распространение в Беларуси популярной российской телепрограммы "Звезда HD". Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

"Культурно-просветительный, военно-патриотический тематический телеканал будет интересен зрителю своими документальными передачами, в которых раскрываются неизвестные факты истории, биографические сведения известных людей. Дистрибутором телепрограммы на территории Беларуси выступает СООО "Космос ТВ", - отметили в ведомстве.

По состоянию на начало октября разрешение на трансляцию в Беларуси имеют 256 иностранных телепрограмм различной тематики и контентного содержания. Список размещается в открытом доступе на официальном сайте министерства.-0-