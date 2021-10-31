Российский вирусолог рассказал об эффективности вакцин и профилактике распространения коронавируса

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова Михаил Костинов рассказал об эффективности вакцин и профилактике распространения коронавируса в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все вакцины, которые на сегодня есть, они защищают человека от тяжелых форм болезни. Если взять любую страну в мире, частота госпитализации среди привитых против ковида мизерная - 1-2%, и все выживают", - сказал Михаил Костинов.

По его словам, плохих вакцин не бывает. "Ни одна плохая вакцина не имеет права выйти в производство, потому что есть международный протокол, в котором есть стандарт, согласно ему должен исследоваться любой вакцина-препарат хоть в Китае, хоть в Америке или Канаде. Поэтому если государство регистрирует определенные вакцины на своей территории, значит оно берет на себя ответственность. Все вакцины на сегодняшний день можно применять. Все хороши для того, чтобы защитить человека", - подчеркнул он.

Что касается профилактики коронавируса, специалист отметил: "Понятно, что вакцинация является ведущим методом. Личная гигиена также важна. Кроме того, многое зависит от обращения человека к врачу при первых признаках заболевания. Началась осень, сюда же накладываются респираторные инфекции, и человек думает, что это обычное ОРЗ, а на самом деле это коронавирус. И, когда заболевший обращается к врачу на 5-7-й день, его уже трудно спасти".

Также вирусолог подчеркнул, что сейчас очень важна вакцинация против гриппа. "Это одна из вакцин, которая косвенно повышает неспецифический иммунитет коронавирусной инфекции. Например, те дети, которые получали сезонную вакцину от гриппа, у них бессимптомное течение болезни наблюдалось в более чем 65% случаев", - констатировал заведующий лабораторией.-0-