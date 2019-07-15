Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 июля 2019, Пн
+20°C
Переменная облачность EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
Главное
"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств
Культура
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
Культура
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
Экономика
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
Общество
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
09:52 Регионы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
09:44 Происшествия
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
09:42 Технологии
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
09:37 Происшествия
В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
09:34 В мире
В Речице нетрезвый водитель на легковушке врезался в автомобиль ГАИ
09:26 Происшествия
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
09:24 Происшествия
Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
09:19 Политика
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
09:10 В мире
Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов
09:05 Общество
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
09:00 Общество
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
08:58 Регионы
Метание карабина, полоса препятствий и "Мозгобойня" - студенты Гомеля проведут турслет
08:51 Регионы
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
08:50 Общество
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
08:48 Культура
В выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя
08:41 Общество
В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
08:38 Культура
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
08:03 Спорт
Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"
08:00 Общество
В Быховском районе сгорело 30 т сена
07:42 Происшествия
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов

Общество 15.07.2019 | 09:05
Фото военно-исторического лагеря "Бородино"
Фото военно-исторического лагеря "Бородино"

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Группа брестских кадетов отправится 17 июля на отдых в военно-исторический лагерь "Бородино-2019" под Москвой, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин.

Предложение поступило от Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, при котором действует один из крупнейших палаточных лагерей для школьников. Ребята из Беларуси приедут сюда впервые. Поездка стала наградой для 20 лучших учащихся кадетских классов СШ №35 Бреста - победителей городского смотра-конкурса строя и песни. В Можайский район ребята отправятся в сопровождении двух воспитателей. Расходы по пребыванию белорусской группы берут на себя организаторы (музей-заповедник и Министерство культуры России).

Профильная смена в палаточном лагере "Бородино-2019" продлится 14 дней - с 18 по 31 июля. На это время сюда съедутся 600 подростков в возрасте от 12 до 16 лет из 40 российских регионов. Вместе со сверстниками белорусские подростки будут знакомиться с военно-историческим наследием, посещать интерактивные площадки, соревноваться в силе и ловкости, учиться самостоятельности в условиях палаточного лагеря. В программе запланированы встречи с интересными людьми, экскурсии, пионерские костры.

Как рассказала директор СШ №35 Галина Онищук, в первые выходные сентября также планируется поездка брестских кадетов на Международный военно-исторический фестиваль "День Бородина". Кульминацией масштабного праздника станет военно-историческая реконструкция самых ярких эпизодов Бородинского сражения.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Брест
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2916 BYN 2.288 BYN 2.293 BYN
USD
2.0342 BYN 2.033 BYN 2.038 BYN
RUB
3.2269 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах вузов
Все видео

Фотоновости

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на "Славянском базаре"
Все фото

Инфографика

Новые визовые правила "шенгена" Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"
Лукашенко отмечает положительные тенденции белорусско-французского взаимодействия
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при железнодорожной аварии
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью в сфере укрепления европейской стабильности - посол
Экономика
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
МАРТ скорректировал ассортиментные перечни товаров для торговых объектов
Происшествия
Фото из архива В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
Регионы
ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России
Технологии
Фото из архива Гомельчане могут узнавать о плановых отключениях горячей воды при помощи специального виджета
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo
Культура
Казахстанец набрал наибольший балл на конкурсе "Славянского базара"
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
В мире
Фото Getty Images В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
Ливни нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
Калейдоскоп
Боровская и Мерааи спели с уличными музыкантами
На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки
В Бразилии обнаружили лилию возрастом 115 млн лет
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Хрю-хрю, или Как завалить кабана в квартире
Трезвый взгляд на дорогу
На пути к офицерским звездам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия