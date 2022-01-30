Российский журналист: в защите своего суверенитета Россия и Беларусь будут вместе

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В защите своего суверенитета Россия и Беларусь будут вместе, заявил в эфире телеканала ОНТ эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты России, блогер, журналист Вадим Манукян, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко в своем послании изложил определенные нарративы, которые позволяют понять, что же будет в 2022 году, какие цели и задачи поставлены, - сказал Вадим Манукян. - Очень важно, что речь идет об углублении интеграции прежде всего, о военной тематике".

Российский журналист подчеркнул: конечно, никто ни на кого нападать не собирается. "А вот в защите, безусловно, и Россия, и Беларусь будут вместе. Это стало очевидно каждому, и об этом было подробно рассказано", - добавил он.-0-