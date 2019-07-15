Российско-белорусский молодежный форум открывается в Санкт-Петербурге

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство" открывается сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
Форум, который продлится по 16 июля, соберет более ста участников: молодых парламентариев, лидеров общественных организаций двух стран. Их ожидает насыщенная программа. На секциях планируется обсудить темы развития молодежного движения в Союзном государстве, межрегиональное молодежное сотрудничество, рассмотреть практики поддержки молодежи в Беларуси и России, а также межвузовское взаимодействие.
Модераторами секций станут представители Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, БРСМ и Федерального агентства по делам молодежи России.
Во время форума планируется подписать соглашения о межрегиональном сотрудничестве.
VII Российско-белорусский молодежный форум предшествует VI Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Молодежное сотрудничество в числе его главных тем. По итогам работы секции о реализации совместных молодежных проектов 17 июля на Форуме регионов также планируется заключить соглашения о сотрудничестве между региональными молодежными организациями двух стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.286 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN