Российско-белорусский молодежный форум открывается в Санкт-Петербурге

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство" открывается сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

Форум, который продлится по 16 июля, соберет более ста участников: молодых парламентариев, лидеров общественных организаций двух стран. Их ожидает насыщенная программа. На секциях планируется обсудить темы развития молодежного движения в Союзном государстве, межрегиональное молодежное сотрудничество, рассмотреть практики поддержки молодежи в Беларуси и России, а также межвузовское взаимодействие.

Модераторами секций станут представители Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, БРСМ и Федерального агентства по делам молодежи России.

Во время форума планируется подписать соглашения о межрегиональном сотрудничестве.

VII Российско-белорусский молодежный форум предшествует VI Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Молодежное сотрудничество в числе его главных тем. По итогам работы секции о реализации совместных молодежных проектов 17 июля на Форуме регионов также планируется заключить соглашения о сотрудничестве между региональными молодежными организациями двух стран.-0-