Российско-белорусский молодежный форум в Санкт-Петербурге соберет более 100 участников

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство" 15-16 июля в Санкт-Петербурге соберет более ста участников, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.

"С 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов Беларуси и России. Предшествовать ему будет VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь - за Союзное государство", в котором примут участие более 100 человек. Это молодые парламентарии, лидеры общественных организаций двух стран", - рассказал Олег Дикун.

Программа форума насыщенная и включает как секционные заседания, так и разнообразную культурную программу. "Во время работы секций мы планируем обсудить темы развития молодежного движения в Союзном государстве, межрегиональное молодежное сотрудничество, рассмотреть практики поддержки молодежи в Беларуси и России, а также межвузовское взаимодействие. Модераторами секций станут представители Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России, БРСМ и Федерального агентства по делам молодежи России", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Во время молодежного форума планируется подписать соглашения о межрегиональном сотрудничестве. 17 июля начнут работу секции VI Форума регионов Беларуси и России. По итогам работы секции о реализации совместных молодежных проектов также планируется заключить соглашения о сотрудничестве между региональными молодежными организациями двух стран.

БРСМ активно сотрудничает с Российским союзом молодежи и Национальным советом молодежных и детских объединений России. Региональное взаимодействие наиболее активно развивается между молодежью приграничных Витебской и Смоленской областей. "На протяжении года они проводят мероприятия как патриотической, так и культурно-досуговой направленности", - добавил Олег Дикун.-0-