Российско-Белорусский союз молодежи формирует новую траекторию развития

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз общественных организаций "Российско-Белорусский союз молодежи" внесет корректировки в дорожную карту, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"В преддверии Дня единения народов Беларуси и России в штаб-квартире Российского союза молодежи состоялась рабочая встреча сопредседателей РБСМ. Принято решение в ближайшее время собрать высший орган международной организации - Конференцию - и рассмотреть вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках международного союза. В частности, планируется сформировать новую траекторию его развития и внести изменения в дорожную карту", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, главными скрепами молодежи Беларуси и России должны стать гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти о Великой Победе. "Безусловно, мы консолидируем усилия на формирование гражданско-патриотических взглядов молодых людей наших стран и сохраним вместе историю Великой Отечественной войны и ее победителей. Важной задачей нашей молодежной платформы является более эффективное развитие социальных лифтов для белорусских и российских ребят, - дополнил первый секретарь ЦК БРСМ. - Большой акцент мы планируем сделать на информационную составляющую о том, как развиваются отношения Беларуси и России, молодежная политика Союзного государства. Об этом мы как можно чаще будем говорить на диалоговых площадках, в социальных медиа, средствах массовой информации".

МСОО "Российско-Белорусский союз молодежи" учрежден в мае 2000 года, действует на территории Беларуси и России. Сегодня РБСМ является союзом общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем международного союза все эти годы реализовывались такие международные молодежные проекты, как фестивали "Русская Зима", "Молодежь за Союзное государство", лагерь "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" (ныне - "Королева студенчества") и многие другие.-0-