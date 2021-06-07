Российское руководство категорически осуждает все цветные революции - эксперт

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман в беседе с корреспондентом БЕЛТА предостерег тех российских бизнесменов, которые, возможно, оказывали материальную поддержку организаторам беспорядков в Беларуси.

Комментируя недавние высказывания Романа Протасевича в эфире телеканала ОНТ о том, что признанный в Беларуси экстремистским Telegram-канал Nexta регулярно получал денежные средства от одного из российских бизнесменов, Павел Фельдман отметил: "Хотелось бы, конечно, понимать конкретно, о каких персоналиях идет речь. Очень сложно представить, что какие-то крупные российские промышленники и предприниматели открыто поддерживали Nexta или в целом белорусскую оппозицию, потому что российское руководство категорически осуждает все цветные революции, произошедшие в последние годы, и не приветствует спонсирование такого рода революционных движений за счет российских денег".

"Но если такие люди были, то они просто пилили сук, на котором сидели, - подчеркнул эксперт. - Потому что российская олигархия должна быть как можно больше заинтересована в сохранении политической стабильности. Любая политическая турбулентность может в конечном счете привести к переделу собственности. Если они поджигают Беларусь, то огонь может распространиться и на Российскую Федерацию. В этом смысле, если это действительно было на самом деле, они поступили, мягко говоря, недальновидно".-0-