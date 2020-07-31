Рост БПМ, детских пособий и пенсий - что изменится в Беларуси с 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с Br246,78 до Br256,1 и будет действовать до конца октября этого года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №67 на период с 1 августа по 31 октября утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br256,1, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля. Читать далее

Детские пособия

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2561 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3585,4 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере Br256,1, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br128,05.

Кроме того, увеличатся ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, а также пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Читать далее

Пенсионные выплаты

В связи с ростом БМП увеличится ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров от 75 лет и старше. Возрастут социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии), пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей. Читать далее

Минимальные потребительские бюджеты

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №68.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составит Br413,1 (с 1 мая по 31 июля действовал МПБ в размере Br406,04).

Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для отдельных категорий граждан. Читать далее

Размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного работника Br427,56. Данный норматив применяется в Беларуси с 1 августа. С нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума. Читать далее.-0-