Рост спроса и выручки: белорусские здравницы рассчитывают на максимальную заполняемость в сезон

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый квартал этого года показал рост по ключевым показателям деятельности санаторно-курортных организаций Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский центр рассчитывает, что заполняемость белорусских здравниц в пиковый сезон достигнет 80-90%, то есть будет максимально возможной в текущей эпидситуации. "Цели стопроцентной заполняемости мы не ставим, чтобы обеспечить безопасность пребывания", - добавил Геннадий Болбатовский.

По итогам первого квартала этого года в сравнении с четвертым кварталом 2020-го наметилось улучшение. Есть увеличение спроса, особенно внутреннего, как и глубины продаж. "По выручке услуг рост на 17% - Br109 млн, в четвертом квартале 2020 года было Br93 млн. Рост по численности людей, получивших услуги оздоровления, - 33%, 216 тыс. человек, в четвертом квартале - 163 тыс.", - привел цифры Геннадий Болбатовский.

Рост по дополнительным платным услугам тоже значительный - 34%.

Всего в системе числится 106 санаторно-курортных организаций, из них 5 зарубежных, также 12 детских реабилитационных центров и 9 детских санаториев (в сумме более 5 тыс. детских койко-мест).

Геннадий Болбатовский также отметил, что за последний месяц в санаторно-курортных организациях не выявлено ни одного подтвержденного случая COVID-19 как среди работников, так и среди отдыхающих. "Мы планируем, учитывая тенденцию увеличения спроса, что по итогам года выйдем на цифры, сопоставимые с благополучными периодами работы, как в 2018 и 2019 годы. Надеюсь, что стабилизация эпидситуации позволит нашим учреждениям полноценно провести летний период", - заключил Геннадий Болбатовский.-0-

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