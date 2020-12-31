Рост зарплат бюджетников, пенсии и дорожный сбор – что еще изменится с Нового года

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые правила расчета страхового стажа, зарплат бюджетников, пенсий. Нововведения с 1 января 2021 года коснутся также дорожного сбора, использования пластика и процедуры ЭКО для семейных пар. Что еще изменится в Беларуси в Новом году – в обзоре БЕЛТА.

Рост зарплат и премий для бюджетников

Минимальная зарплата с 1 января увеличится до Br400. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года №740.

Изменения коснутся и премий для бюджетников.

Размер средств, направляемых на премирование работников бюджетных организаций, увеличится с 5% до 20% от суммы их окладов. Вырастет и размер единовременной выплаты на оздоровление – с 0,5 до 1 оклада в год.

Рост базовой ставки

Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года будет повышена до Br195 (темп роста к 2020 году - 105,4%). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 18 ноября 2020 года №659.

Сейчас она составляет Br185.

Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Базовая величина вырастет до Br29

Прежде базовая величина составляла Br27, таким образом, с 1 января она увеличится на Br2.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат населению.

Страховой стаж для пенсий

Пенсии некоторым категориям граждан с 1 января 2021-го будут начислять по-новому.

Так, претендовать на трудовую пенсию, даже если срок страхового стажа не дотягивает до необходимого показателя, смогут те, кто минимум 10 лет платил взносы в ФСЗН. Размер пенсии в таком случае будет составлять 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера за последние 10 лет. С 1 ноября 2020-го его размер – 195,15 рубля.

Напомним, минимальный срок страхового стажа, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту, с 2017 года ежегодно увеличивается на 6 месяцев. В 2021 году его уровень поднимется до 18 лет ровно.

Исчисление стажа у многодетных матерей и вдов

С 1 января 2021 года при назначении пенсии иначе будет рассчитываться трудовой стаж многодетным матерям, у которых четверо и более детей. Им в общий стаж может быть включено дополнительно еще три года - в общей сложности получится 12 лет. Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас - 17 лет 6 месяцев).

Также право на пенсию по потере кормильца получили граждане, которым по месту работы предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, но при этом они не являются ИП, нотариусами, адвокатами или ремесленниками. Перечисленные исключения получают право на пенсию, если на время декрета приостановили соответствующую деятельность.

Страховой стаж для начисления пенсии людям с инвалидностью

С 1 января 2021 года снизятся требования и к страховому стажу для начисления пенсии инвалидам.

Инвалиды с детства получат право досрочно выйти на пенсию после 15 лет (женщины) и 20 лет (мужчины) трудового стажа, которого теперь потребуется на 5 лет меньше, чем ранее.

При этом, если человек до достижения пенсионного возраста являлся инвалидом I или II группы не менее 10 лет, необходимый страховой стаж для него снижается на 6 месяцев за каждый такой год (за основу берется страховой стаж для начисления пенсии на общих основаниях).

Если человек являлся инвалидом I или II группы не менее 21 года, для начисления пенсии будет достаточно 5 лет страхового стажа.

Кроме того, повышается размер социальной пенсии родителям, которые не менее 20 лет ухаживали за своими детьми-инвалидами с тяжелой степенью утраты здоровья. Пенсию повысят существенно: с 129,06 рубля до 272,57 рубля (это величина минимальной пенсии по возрасту).

Бесплатное ЭКО для семейных пар

С 1 января 2021 года семейные пары, которые столкнулись с проблемой бесплодия, смогут сделать одну попытку ЭКО за счет госбюджета.

Бесплатно сделать попытку ЭКО при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний можно будет супружеским парам, в которых оба супруга граждане Беларуси и возраст супруги не превышает 40 лет.

Дорожный сбор

В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Его ставки в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.

Запрет на пластиковую посуду в общепите

Использование и продажа некоторых видов одноразовой пластиковой посуды запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

В перечень запрещенных для использования в общепите вошли одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, вилки, ложки, ножи. Запрет также коснется упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Новые правила охоты в Беларуси

В Беларуси с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила охоты.

Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты теперь разделены на два самостоятельных правовых акта: Правила охоты (для охотников) и Правила ведения охотничьего хозяйства (для работников охотхозяйств).

Изменения направлены на улучшение условий и повышение доступности охоты. Так, минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безоружейной охотой, снижен с 18 до 16 лет.

Изменен и срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия - увеличен с 3 до 5 лет. Также увеличен срок действия справки для получения и продления этого разрешения с 1 года до 5 лет.

Какие еще нововведения коснулись охотников Беларуси с января – читайте здесь.

Зарядка электромобилей станет платной

На специализированных электрозарядных станциях Malanka стоимость 1 кВт на быстрых ЭЗС составит 39 копеек, на медленных – 29 копеек.

Оплатить проезд по дорогам можно будет картами "Мир"

В Беларуси с 1 января 2021 года можно рассчитаться за проезд по платным автодорогам банковскими картами платежной системы "Мир". Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций №56 от 8 декабря 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Платежная система "Мир" включена в перечень платежных систем, банковские карточки которых используются для взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Ранее в него были включены Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ.

Банк данных исполнительных производств

В Беларуси с 1 января 2021 года начинает функционировать банк данных исполнительных производств.

Банк данных исполнительных производств предназначен для предоставления заинтересованным сведений об исполнительных производствах. Перечень таких сведений, а также объем их предоставления установлены пунктами 5 и 16 Положения о банке данных исполнительных производств, утвержденного указом №418.

Например, гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, которые являются сторонами исполнительного производства, предоставят такие сведения, как содержание требований исполнительного документа, сумма задолженности и сумма, взысканная по исполнительному производству, совершенные исполнительные действия, принятые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа и др.

Сведения из банка данных будут предоставляться на возмездной основе. Будут и исключения. Предоставят такую информацию безвозмездно сторонам исполнительного производства - гражданам, но не чаще одного раза в месяц, а также нотариусам, судам, иным государственным органам, бюджетным организациям.-0-