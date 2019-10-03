Рост зарплат, новые школы и методики - Петришенко рассказал о выполнении задач в образовании

3 октября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование методик обучения, переход на новые учебные программы, строительство и модернизация школ, подготовка педагогических кадров и достойная заработная плата для учителей - выполнение всех этих задач идет поэтапно и получает позитивные отклики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко при посещении Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все те поручения, которые даны главой государства, по совершенствованию системы образования, находятся в стадии реализации. Это и поэтапная корректировка программ, чтобы ребенок, придя в школу, получил мощное всестороннее образование, чтобы научился всему необходимому во взрослой жизни. Мы ввели дополнительные занятия по профориентации. Ребята с удовольствием учатся на тракториста-машиниста, водителя, швею", - сказал Игорь Петришенко.

Во время общения с педагогами он услышал слова благодарности за то, что Минобразования включило тестовые задания ЦТ в школьные программы. "То есть не нужны никакие дополнительные репетиторские занятия. Думаю, мы эту практику будем продолжать: учителя будут совершенствовать методику преподавания предметов, участвовать в подготовке заданий. А наш институт все это обработает", - отметил вице-премьер.

Важным аспектом он назвал совершенствование материально-технической базы. "За последние 10 лет в стране было построено около 50 школ, в этом году - 7. Они оснащены по последнему слову техники, чтобы ученик мог всесторонне развиваться. Оборудуются кабинеты физики, химии, биологии", - рассказал Игорь Петришенко. Для примера: в 2019 году в соответствии с госпрограммой "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы учреждения общего среднего образования по всей стране получат в общей сложности 280 кабинетов химии, 30 кабинетов биологии, 1000 мультибордов. На приобретение оборудования в текущем году из республиканского бюджета выделено Br13,2 млн.

И, конечно, для повышения престижа профессии учителя значимую роль играет достойная финансовая оценка их труда. "Мы выходим на параметры, которые определил глава государства, - достичь уровня 80% от средней заработной платы по стране. Сегодня общался с педагогами, они сказали, что нет никаких проблем с материальным стимулированием или иными социальными аспектами. Местная власть активно и предметно помогает. В том числе по закреплению молодых специалистов - чтобы у них были комфортные условия не только на рабочем месте, но и дома", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

История учреждения в Петковичах ведет отсчет с 1 ноября 1919 года - тогда это была начальная школа. Сейчас же в одном здании комплекса обучаются 128 школьников (из них первоклассников - 20), во втором подрастают и развиваются 60 воспитанников детского сада. При средней наполняемости класса - 12 человек, каждый ученик у учителя как на ладони. Это, по мнению Игоря Петришенко, отличный стимул для ребят заниматься на совесть, а для педагогов - шанс подготовить толковых выпускников, которым по силам любое ЦТ. И это позволяет опробовать различные методологические практики, инновации, чтобы распространять этот опыт на всю страну. Ведь совершенствование методической базы - еще один важный аспект современного образования Беларуси. Над этим прежде всего трудятся лучшие педагоги-методисты (таких в стране 257 человек), которые аккумулируют передовые методики со всей страны.

Кстати, обучение в комплексе организовано на белорусском языке, и это чувствуется уже в том, как на нем свободно ребята изъясняются. Однако, например, в обновленном по госпрограмме классе химии и биологии школьники вынуждены использовать учебники на русском языке. Поэтому Игорь Петришенко обратил внимание, что нужно составить подробный список школ с обучением на белорусском, чтобы адресно решить вопрос с учебными материалами.

В целом в учреждении созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей. В их распоряжении кроме уютных и отлично оснащенных учебных классов тренажерный и хореографический залы, комплекс площадок на стадионе и игровая на территории детского сада, хобби-центр, мастерские технического и обслуживающего труда. Общаясь с ребятами, вице-премьер порадовался, как продолжаются в школе традиции пионерии, поощрил работу учреждения по проекту обучения игре в шахматы и шашки и пожелал, чтобы юные изобретатели, роботостроители участвовали в конкурсах и внедряли свои наработки в практику.

На базе учреждения в 2012 году создана интегрированная (сельская и учебно-методическая) библиотека. А в лидер-центре рождаются инициативы и проекты общественных организаций, актива молодежных общественных объединений школы, выпускается школьная газета.

При посещении гости ознакомились с работой агрокласса, межшкольного педагогического класса, смогли оценить эффективность ученической бизнес-компании "БелАрт". С 2012 года старшие школьники сами изготавливают сувенирные изделия с национальным колоритом, используя древнюю технику вышивки (напоминает ткачество). Затем ребята их продают. По словам 11-классника Вадима Хотяновича, от этой работы одна польза - и моторика рук улучшается, и мозг работает лучше, и предпринимательский опыт появляется, который в жизни точно пригодится.

С 2017 года в учреждении образования реализуется инновационный проект "Внедрение модели формирования предпринимательской культуры обучающихся через организацию сетевых бизнес-сообществ". На базе учреждения создан районный ресурсный центр по организации воспитательной работы в шестой школьный день.-0-