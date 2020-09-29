Ростсельмаш представит белорусским аграриям абсолютные новинки самоходной техники

"Белагро-2020" – крупнейшая сельскохозяйственная выставка в Беларуси, которая по традиции собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров. Активное участие в мероприятии примет компания Ростсельмаш – один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России.

Выставка пройдет с 29 сентября по 4 октября по адресу г.Минск, пр.Победителей, 20/2 (на территории Футбольного манежа). Официальный дилер Ростсельмаш – компания "Технодвор" презентуют мощный трактор RSM 3535, ультрасовременный TORUM 785, надежную самоходную косилку KSU-1. На протяжении недели посетители смогут в полной мере изучить эксплуатационные характеристики агромашин и узнать об их преимуществах.

– Мы каждый год приезжаем на "Белагро", чтобы посмотреть на новинки техники. Знаем, что в этом году на стенде Ростсельмаш будет комбайн TORUM 785. Мы, в принципе, в поездку и собираемся, чтобы специально посмотреть, что за агрегат. В нашем Новогрудском районе, да и в Лидском таких нет. Мы изучили спецификацию, и сразу возник интерес. Понравились конструкторские решения и идеи. На выставке посмотрим на комбайн вживую, – отметил главный агроном крупного хозяйства Гродненской области А.Н.Лунев.

– В этом году мы порадуем гостей выставки как абсолютными новинками самоходной техники для рынка Беларуси, так и уже полюбившимися моделями. Уверены, что белорусским аграриям будет особенно интересен трактор RSM 3535, – отметил представитель дилерского центра Ростсельмаш В.В.Коваль.

На "Белагро-2020" гости смогут получить подробную консультацию от ведущих специалистов компании, а также узнать условия приобретения техники и сервисного обслуживания. Сделать это в формате выставки очень удобно, так как есть возможность внимательно изучить понравившиеся модели техники.

ООО "Технодвор" приглашает посетить стенд сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.

Время работы выставки для посетителей:

29 сентября – с 12.00 до 18.00.

30 сентября – 3 октября – с 10.00 до 18.00.

4 октября – с 10.00 до 12.00.

Вход на выставку бесплатный.

Размещение рекламы на БЕЛТА