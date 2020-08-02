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02 августа 2020, 22:13

Ротман: На вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательного участка

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день выборов на вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательных участков. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, неприемлемо проводить exit poll по телефону. То есть если кто-то начнет в воскресенье звонить домой и спрашивать, за кого проголосовали, то "в какой-то мере я могу сделать вывод, что тайну моего выбора нарушают". "Поэтому просто советую - нужно отвечать только на выходе из избирательных участков", - сказал Давид Ротман.

"Любые исследования должны проводиться на профессиональном уровне. Это однозначно ясно. И только профессионализм тех социологических структур, которые проводят этот опрос, позволяет доверять его результатам", - отметил директор ЦСПИ.

Он добавил, что белорусские социологи участвуют в крупнейших международных проектах, состоят во всемирной ассоциации по изучению электоральных систем. "Неужели к нам бы обращались такие крупные международные структуры для того, чтобы мы проводили опросы? Если бы нас считали какими-то не такими, то наверное вряд ли мы выполняли такую работу", - подчеркнул Давид Ротман.

Как сообщалось, 9 августа на президентских выборах пройдет национальный exit poll, инициатором которого выступило представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси. Проводить исследование будет Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". В состав лаборатории входят компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты. Социсследования они проводят на международном уровне по общепризнанным универсальным методикам. Контролировать проведение exit poll на выборах Президента Беларуси будут международные и национальные эксперты.

В exit poll 9 августа задействуют около 1 тыс. специалистов, которые будут рабоать на более 300 участках по всей стране. Прогнозируемая выборка, то есть количество респондентов, которых опросят за весь день, - более 12 тыс. человек. Интервьюеры будут опрашивать определенное количество человек в час.

Результаты исследования опубликуют только после закрытия участков для голосования.-0-

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