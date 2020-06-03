Ротман: правильно проведенное социологическое исследование - это мини-референдум

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правильно проведенное, по всем требованиям, социологическое исследование - это мини-референдум. Такое мнение во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" высказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.
Ученый убежден, что каждый раз перед принятием управленческого решения необходимо проводить профессиональное социологическое исследование. "Правильно проведенное социологическое исследование, по всем требованиям, - это мини-референдум", - отметил Давид Ротман. Проводить опрос должны несколько ведущих социологических структур. "И когда их данные совпадают, близки, тогда уже надо принимать решение", - считает директор Центра социологических и политических исследований БГУ.
Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин добавил, что речь нужно вести о социологическом сопровождении управленческих решений. Профессионалы смогут провести опрос по любой теме: от ситуации с коронавирусом до цен в магазинах. Но его результаты зафиксируют только текущее общественное настроение. "Для того чтобы отследить его динамику, нужен мониторинг. Мы должны вести речь о социологическом сопровождении управленческих решений. Как сказал один наш чиновник: социология для управленца - это как диагноз для врача", - сказал Вадим Гигин.
"Требовать от социолога решений, предложений нельзя, но и диагноз должен быть поставлен правильно, а для этого и наши управленцы должны научиться правильно пользоваться этой социологической информацией, видеть ее в объеме, развитии, динамику общественного мнения", - считает он.-0-
Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" - смотрите здесь.