Ротман: правильно проведенное социологическое исследование - это мини-референдум

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правильно проведенное, по всем требованиям, социологическое исследование - это мини-референдум. Такое мнение во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" высказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Давид Ротман

Ученый убежден, что каждый раз перед принятием управленческого решения необходимо проводить профессиональное социологическое исследование. "Правильно проведенное социологическое исследование, по всем требованиям, - это мини-референдум", - отметил Давид Ротман. Проводить опрос должны несколько ведущих социологических структур. "И когда их данные совпадают, близки, тогда уже надо принимать решение", - считает директор Центра социологических и политических исследований БГУ.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин добавил, что речь нужно вести о социологическом сопровождении управленческих решений. Профессионалы смогут провести опрос по любой теме: от ситуации с коронавирусом до цен в магазинах. Но его результаты зафиксируют только текущее общественное настроение. "Для того чтобы отследить его динамику, нужен мониторинг. Мы должны вести речь о социологическом сопровождении управленческих решений. Как сказал один наш чиновник: социология для управленца - это как диагноз для врача", - сказал Вадим Гигин.

"Требовать от социолога решений, предложений нельзя, но и диагноз должен быть поставлен правильно, а для этого и наши управленцы должны научиться правильно пользоваться этой социологической информацией, видеть ее в объеме, развитии, динамику общественного мнения", - считает он.-0-

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