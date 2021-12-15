Роуминг, поставки белорусских лифтов, признание цифровых подписей. Что обсуждалось на ГВУ СГ

15 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства прошло в формате видеоконференции 14 декабря под сопредседательством посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Рассмотрены проекты повесток очередных заседаний Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства, - рассказали в посольстве. - Обсуждены итоги работы по вопросам снятия ограничений на доступ белорусской радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, определения условий поставок белорусского лифтового оборудования в Россию, признания электронной цифровой подписи в двустороннем электронном документе, а также отмены роуминга на территории Союзного государства".

"Рассмотрен ряд иных актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам заседания Постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям Группы высокого уровня", - добавили в посольстве.-0-