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Общество
15 декабря 2021, 18:23

Роуминг, поставки белорусских лифтов, признание цифровых подписей. Что обсуждалось на ГВУ СГ

Фото mfa.gov.by
Фото mfa.gov.by

15 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства прошло в формате видеоконференции 14 декабря под сопредседательством посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Рассмотрены проекты повесток очередных заседаний Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства, - рассказали в посольстве. - Обсуждены итоги работы по вопросам снятия ограничений на доступ белорусской радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, определения условий поставок белорусского лифтового оборудования в Россию, признания электронной цифровой подписи в двустороннем электронном документе, а также отмены роуминга на территории Союзного государства".

"Рассмотрен ряд иных актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам заседания Постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям Группы высокого уровня", - добавили в посольстве.-0-

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