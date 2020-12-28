ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:13 В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2 В мире
09:08 Ураган "Белла" обесточил десятки тысяч домов во Франции В мире
09:04 Могилевский институт МВД присоединился к акции "Наши дети" Регионы
09:00 Рождественская акция: готовые квартиры от 2 690 рублей за метр! Старт домов "Монреаль" и "Нью-Дели"! Общество
08:50 Рыболовное судно затонуло в Баренцевом море В мире
08:44 В Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления учеников В мире
08:40 Разлив нефтепродуктов ликвидируют в порту Находки В мире
08:35 Трамп подписал проект бюджета на 2021 год с пакетом мер стимулирования экономики В мире
08:25 Число заразившихся коронавирусом в США превысило 19 млн В мире
08:22 В Шанхае с 1 января вводится запрет на пластиковые пакеты во всех торговых точках В мире
08:10 Картина выходных: посещение Лукашенко детской инфекционной больницы, Рождество и нефтяные контракты Общество
08:01 Легковушка сбила подростка в Минске Происшествия
07:51 КГК Витебской области выявил порядка 500 участков с превышением сроков строительства домов Регионы
07:45 В Горецком районе утонули двое рыбаков Происшествия
07:35 Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрированы в Республике Корея В мире
07:32 Более 6 тыс. школьников Брестской области отдохнут на зимних каникулах в оздоровительных лагерях Регионы
07:24 Взрыв фургона в американском Нэшвилле организовал местный житель В мире
07:13 В Бресте при пожаре на кислородной станции погиб мужчина Происшествия
07:03 В Поставском районе сегодня откроют станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустят природный газ Регионы
00:45 Один человек погиб, пятеро пострадали на съемках клипа в американском штате Массачусетс В мире
00:15 На Мозамбик идет тропический циклон "Чалан" В мире
27.12.20
27.12.20 23:38 В Латвии - рекордное количество умерших с COVID-19 В мире
27.12.20 23:33 Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе в Иллинойсе В мире
27.12.20 22:23 Головченко: инфляция в Беларуси по итогам 2020 года сложится в пределах 6-7% Экономика
27.12.20 22:05 Правительство не отмечает замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19 Общество
27.12.20 22:02 Беларусь подписала нефтяные контракты на 2021 год с рядом крупных российских поставщиков - Головченко Экономика
27.12.20 21:38 В Гонконге открыли подводный туннель В мире
27.12.20 21:07 ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Витебске Регионы
27.12.20 20:37 Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года Общество
27.12.20 20:17 Беларусь на плато по COVID-19, заболеваемость может начать снижаться после праздников - главный санврач Общество
Все новости
Все новости
Общество
28 декабря 2020, 09:00

Рождественская акция: готовые квартиры от 2 690 рублей за метр! Старт домов "Монреаль" и "Нью-Дели"!

Дорогие друзья!

"Дана Холдингз" – ИООО "Дана Астра" от всей души поздравляет вас с Рождеством и Новым годом!

Пусть проблемы и трудности, с которыми пришлось столкнуться многим, останутся в году уходящем, а Новый год подарит каждому настоящее счастье, оптимизм и самый позитивный настрой!

Пусть крепким будет здоровье, пусть рядом всегда будут ваши родные и близкие! Пусть теплым и ярким будет огонь вашего семейного очага! Пусть любовь, добро и благополучие определяют атмосферу вашего дома! А о комфорте и красоте вашего нового жилья позвольте позаботиться нам!

В мешке Деда Мороза обязательно найдется ваша новая квартира в одном из наших комплексов, ведь именно в эти дни и только до 11 января праздничная акция – лучшие рождественские и новогодние предложения для вас! Подробности условий акции по телефону 7675 и на сайте bir.by.

С Рождеством! С Новым годом!

Искренне ваша, "Дана Холдингз" – "Дана Астра"

Рождественская и новогодняя акция – отличная возможность приобрести готовую квартиру в Минске!
Рождественская и новогодняя акция – отличная возможность приобрести готовую квартиру в Минске!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В МИНСКЕ! Застройщик многофункциональных комплексов столицы заходит на рынок "вторичного" жилья, предлагая на условиях рождественской и новогодней акции абсолютно новый уровень готовой недвижимости – привлекательной по качеству, комфорту и цене!

В элитных домах многофункционального комплекса "Парк Челюскинцев" готовые видовые квартиры премиум-класса можно приобрести по цене всего от 2 950 рублей за "квадрат".

В комплексе Minsk World на рождественской акции готовые квартиры в домах "Нью-Дели" и "Кейптаун" – от 2 690 рублей за кв. метр.

И сенсационное предложение: специально к Рождеству и Новому году старт продаж нового готового дома "Монреаль" с ценой квартир также всего от 2 690 рублей за кв. метр! На старте – лучший выбор!

Специально к Рождеству и Новому году стартовали продажи квартир в новом готовом доме "Монреаль"!
Специально к Рождеству и Новому году стартовали продажи квартир в новом готовом доме "Монреаль"!

Также на рождественской акции квартиры с чистовой отделкой в домах "Хельсинки" и "Майами". Останется только расставить мебель – и можно переезжать!

Лучше жить в своей квартире, чем каждый месяц оплачивать арендное жилье!

Рождественские цены на готовые квартиры и квартиры с чистовой отделкой действуют при условии единовременной оплаты всей стоимости жилья собственными средствами или с помощью выгодного партнерского кредита на срок до 20 лет от 4,99% годовых. Выгодную новогоднюю покупку в этих домах вы можете сделать и с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика на 12 месяцев.

Комплекс Minsk World создан для тех, кто любит быть в центре событий
Комплекс Minsk World создан для тех, кто любит быть в центре событий

Выбирайте и бронируйте подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру на сайте застройщика bir.by. Или приходите сразу в офисы продаж застройщика.

Офисы продаж в Минске расположены у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также региональные менеджеры работают для вас в 18 городах страны.

Приветливые и профессиональные специалисты проконсультируют по условиям акции и помогут подобрать лучший вариант квартиры. Узнать подробности можно по мобильному телефону офиса продаж 7675.

"Парк Челюскинцев" – это элитная недвижимость в экологичном районе столицы
"Парк Челюскинцев" – это элитная недвижимость в экологичном районе столицы

Элитный многофункциональный "Парк Челюскинцев" может по праву называться выдающимся эко-пространством в центре Минска.

В шаговой доступности проспект Независимости и сразу две станции метро. Вся инфраструктура центра города – буквально по соседству: от главного рынка столицы до кинотеатров и торговых центров. Важнейший фактор для всех, кто привык к огням большого города.

Рождественская акция – это возможность приобрести жилье в элитном комплексе "Парк Челюскинцев" на особенно выгодных условиях: по цене от 2 950 рублей за кв. метр!

Это элитное жилье европейского уровня комфорта! Прямо на территории комплекса расположен детский сад, а также удобные парковочные места, детские и спортивные площадки.

На выбор – готовые дома высотой от 8 до 25 этажей с красивой бронзовой тонировкой фасадов. Квартиры свободной планировки – от небольших студий на 38 кв. метров до просторных "евротрешек" на 109 кв. метров. В каждом доме – скоростные бесшумные лифты OTIS и лобби в эко-стиле со всеми удобствами.

Во всех домах лобби в эко-стиле, где есть стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната
Во всех домах лобби в эко-стиле, где есть стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната

На первом этаже домов находятся открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами и помещением для круглосуточной охраны. Квартиры начинаются со второго этажа, и этот уровень предлагает жителям свое большое уличное пространство. Здесь обустроены детские игровые площадки и общественные зоны отдыха с озеленением.

Также у квартир на втором этаже есть приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. В центре Минска вы можете на своей территории наслаждаться тишиной парка и пением птиц!

Во всех квартирах большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии, благодаря чему во всех помещениях много света и открывается великолепный вид.

В комплексе Minsk World строятся Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр для успешного бизнеса и выгодных покупок
В комплексе Minsk World строятся Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр для успешного бизнеса и выгодных покупок

Расположенный практически в центре столицы, многофункциональный комплекс Minsk World предлагает все для бизнеса и жизни.

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Паркинг в квартале "Эмиратс" готов – здесь можно купить места
Паркинг в квартале "Эмиратс" готов – здесь можно купить места

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает

Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни
Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни

Старт продаж нового готового дома "Монреаль" в квартале "Северная Америка" – отличная возможность стать жителем комплекса Minsk World! На условиях рождественской акции квартиры здесь от 2 690 рублей за кв. метр!

Все квартиры – свободной планировки, с большими панорамными окнами и остекленными лоджиями. Площадь – от 29 до 65 кв. метров. В 20-этажном здании три бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых панорамный.

Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

В доме "Монреаль" все продумано до мелочей – от уютного красивого лобби до панорамного лифта!
В доме "Монреаль" все продумано до мелочей – от уютного красивого лобби до панорамного лифта!

Цена готовых квартир в колоритном "Нью-Дели" на условиях рождественской акции – от 2 690 рублей за квадратных метр! Этот дом в квартале "Азия" насчитывает 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже находятся квартиры с отдельным входом с улицы. В доме два лифта, включая панорамный.

В экзотическом "Кейптауне" в квартале "Африка" стоимость готовых квартир на условиях рождественской акции – от 2 930 рублей за кв. метр! На первом этаже жилье с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. метров. На любой этаж вас мгновенно доставят два лифта, включая панорамный.

Входная группа дома "Нью-Дели" оформлена в индийском стиле
Входная группа дома "Нью-Дели" оформлена в индийском стиле

Стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната – здесь есть все удобства
Стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната – здесь есть все удобства

Лобби дома "Кейптаун" украшено живописными южноафриканскими пейзажами
Лобби дома "Кейптаун" украшено живописными южноафриканскими пейзажами

В вестибюле предусмотрены стойка для консьержа, санитарная комната и зона ожидания гостей
В вестибюле предусмотрены стойка для консьержа, санитарная комната и зона ожидания гостей

Ремонт – не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение – солнечный дом "Майами" в квартале "Северная Америка" и уютный дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа"!

Это невероятно стильные 25-этажные здания с практически сплошным стеклянным фасадом. Площадь квартир – от 27 до 74 кв. метров. В каждом доме предусмотрено три лифта OTIS, один из которых – панорамный!

И самое главное – все квартиры сдаются с качественной отделкой. Расставляйте мебель, зовите гостей – и празднуйте новоселье!

Хотите заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть ваша квартира в доме "Хельсинки"? На сайте застройщика есть 3D-тур по каждой квартире!

Уютный дом "Хельсинки" создан для тех, кто ценит комфорт и рациональность
Уютный дом "Хельсинки" создан для тех, кто ценит комфорт и рациональность

Дизайнерское лобби оформлено в лаконичном стиле с использованием натуральных материалов
Дизайнерское лобби оформлено в лаконичном стиле с использованием натуральных материалов

Есть все удобства – как в пятизвездочном отеле
Есть все удобства – как в пятизвездочном отеле

Солнечный "Майами" будет дарить вам отпускное настроение круглый год
Солнечный "Майами" будет дарить вам отпускное настроение круглый год

Погрузитесь в атмосферу вечного лета!
Погрузитесь в атмосферу вечного лета!

Праздничная акция – это лучшие рождественские и новогодние предложения на готовые квартиры в столичных комплексах "Парк Челюскинцев" и Minsk World!

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки – это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе и близким волшебный подарок к Новому году – современную и уютную квартиру в престижном районе Минска!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина выходных: посещение Лукашенко детской инфекционной больницы, Рождество и нефтяные контракты
Фото из архива Правительство не отмечает замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19
Фото из архива Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года
Фото из архива Беларусь на плато по COVID-19, заболеваемость может начать снижаться после праздников - главный санврач
Фото из архива Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья
Фото из архива "Белпочта" вручила новогодние подарки воспитанникам специальных яслей-сада в Минске
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: главным принципом вакцинации от коронавируса будет добровольность
Беларусь подписала нефтяные контракты на 2021 год с рядом крупных российских поставщиков - Головченко
Беларусь на плато по COVID-19, заболеваемость может начать снижаться после праздников - главный санврач
Рождественская акция: готовые квартиры от 2 690 рублей за метр! Старт домов "Монреаль" и "Нью-Дели"!
Топ-новости
Картина выходных: посещение Лукашенко детской инфекционной больницы, Рождество и нефтяные контракты
Правительство не отмечает замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498
Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года
Головченко: инфляция в Беларуси по итогам 2020 года сложится в пределах 6-7%
Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники
В некоторых домах на пр. Независимости 28 декабря временно не будет холодной воды
Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года
Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио
Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья
ФОТОФАКТ: Мобильный каток работает у Дворца спорта
Вода надлежащего качества вернулась ряду потребителей в Минске
Около 60 км белорусско-украинской границы в радиационной зоне охраняют пограничники заставы "Хойники"
Беларусь готова к сотрудничеству с Томской областью в экономической, гуманитарной и научной сферах - Худык
Директор "Амкодор-Спецсервис": мы проводим ТО техники даже в полевых условиях
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.