Рождественская акция: готовые квартиры от 2 690 рублей за метр! Старт домов "Монреаль" и "Нью-Дели"!

Дорогие друзья!

"Дана Холдингз" – ИООО "Дана Астра" от всей души поздравляет вас с Рождеством и Новым годом!

Пусть проблемы и трудности, с которыми пришлось столкнуться многим, останутся в году уходящем, а Новый год подарит каждому настоящее счастье, оптимизм и самый позитивный настрой!

Пусть крепким будет здоровье, пусть рядом всегда будут ваши родные и близкие! Пусть теплым и ярким будет огонь вашего семейного очага! Пусть любовь, добро и благополучие определяют атмосферу вашего дома! А о комфорте и красоте вашего нового жилья позвольте позаботиться нам!

В мешке Деда Мороза обязательно найдется ваша новая квартира в одном из наших комплексов, ведь именно в эти дни и только до 11 января праздничная акция – лучшие рождественские и новогодние предложения для вас! Подробности условий акции по телефону 7675 и на сайте bir.by.

С Рождеством! С Новым годом!

Искренне ваша, "Дана Холдингз" – "Дана Астра"

Рождественская и новогодняя акция – отличная возможность приобрести готовую квартиру в Минске!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ В МИНСКЕ! Застройщик многофункциональных комплексов столицы заходит на рынок "вторичного" жилья, предлагая на условиях рождественской и новогодней акции абсолютно новый уровень готовой недвижимости – привлекательной по качеству, комфорту и цене!

В элитных домах многофункционального комплекса "Парк Челюскинцев" готовые видовые квартиры премиум-класса можно приобрести по цене всего от 2 950 рублей за "квадрат".

В комплексе Minsk World на рождественской акции готовые квартиры в домах "Нью-Дели" и "Кейптаун" – от 2 690 рублей за кв. метр.

И сенсационное предложение: специально к Рождеству и Новому году старт продаж нового готового дома "Монреаль" с ценой квартир также всего от 2 690 рублей за кв. метр! На старте – лучший выбор!

Специально к Рождеству и Новому году стартовали продажи квартир в новом готовом доме "Монреаль"!

Также на рождественской акции квартиры с чистовой отделкой в домах "Хельсинки" и "Майами". Останется только расставить мебель – и можно переезжать!

Лучше жить в своей квартире, чем каждый месяц оплачивать арендное жилье!

Рождественские цены на готовые квартиры и квартиры с чистовой отделкой действуют при условии единовременной оплаты всей стоимости жилья собственными средствами или с помощью выгодного партнерского кредита на срок до 20 лет от 4,99% годовых. Выгодную новогоднюю покупку в этих домах вы можете сделать и с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика на 12 месяцев.

Комплекс Minsk World создан для тех, кто любит быть в центре событий

Выбирайте и бронируйте подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру на сайте застройщика bir.by. Или приходите сразу в офисы продаж застройщика.

Офисы продаж в Минске расположены у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также региональные менеджеры работают для вас в 18 городах страны.

Приветливые и профессиональные специалисты проконсультируют по условиям акции и помогут подобрать лучший вариант квартиры. Узнать подробности можно по мобильному телефону офиса продаж 7675.

"Парк Челюскинцев" – это элитная недвижимость в экологичном районе столицы

Элитный многофункциональный "Парк Челюскинцев" может по праву называться выдающимся эко-пространством в центре Минска.

В шаговой доступности проспект Независимости и сразу две станции метро. Вся инфраструктура центра города – буквально по соседству: от главного рынка столицы до кинотеатров и торговых центров. Важнейший фактор для всех, кто привык к огням большого города.

Рождественская акция – это возможность приобрести жилье в элитном комплексе "Парк Челюскинцев" на особенно выгодных условиях: по цене от 2 950 рублей за кв. метр!

Это элитное жилье европейского уровня комфорта! Прямо на территории комплекса расположен детский сад, а также удобные парковочные места, детские и спортивные площадки.

На выбор – готовые дома высотой от 8 до 25 этажей с красивой бронзовой тонировкой фасадов. Квартиры свободной планировки – от небольших студий на 38 кв. метров до просторных "евротрешек" на 109 кв. метров. В каждом доме – скоростные бесшумные лифты OTIS и лобби в эко-стиле со всеми удобствами.

Во всех домах лобби в эко-стиле, где есть стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната

На первом этаже домов находятся открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами и помещением для круглосуточной охраны. Квартиры начинаются со второго этажа, и этот уровень предлагает жителям свое большое уличное пространство. Здесь обустроены детские игровые площадки и общественные зоны отдыха с озеленением.

Также у квартир на втором этаже есть приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. В центре Минска вы можете на своей территории наслаждаться тишиной парка и пением птиц!

Во всех квартирах большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии, благодаря чему во всех помещениях много света и открывается великолепный вид.

В комплексе Minsk World строятся Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр для успешного бизнеса и выгодных покупок

Расположенный практически в центре столицы, многофункциональный комплекс Minsk World предлагает все для бизнеса и жизни.

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Паркинг в квартале "Эмиратс" готов – здесь можно купить места

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает

Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни

Старт продаж нового готового дома "Монреаль" в квартале "Северная Америка" – отличная возможность стать жителем комплекса Minsk World! На условиях рождественской акции квартиры здесь от 2 690 рублей за кв. метр!

Все квартиры – свободной планировки, с большими панорамными окнами и остекленными лоджиями. Площадь – от 29 до 65 кв. метров. В 20-этажном здании три бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых панорамный.

Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

В доме "Монреаль" все продумано до мелочей – от уютного красивого лобби до панорамного лифта!

Цена готовых квартир в колоритном "Нью-Дели" на условиях рождественской акции – от 2 690 рублей за квадратных метр! Этот дом в квартале "Азия" насчитывает 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже находятся квартиры с отдельным входом с улицы. В доме два лифта, включая панорамный.

В экзотическом "Кейптауне" в квартале "Африка" стоимость готовых квартир на условиях рождественской акции – от 2 930 рублей за кв. метр! На первом этаже жилье с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. метров. На любой этаж вас мгновенно доставят два лифта, включая панорамный.

Входная группа дома "Нью-Дели" оформлена в индийском стиле

Стойка консьержа, зона встречи гостей и санитарная комната – здесь есть все удобства

Лобби дома "Кейптаун" украшено живописными южноафриканскими пейзажами

В вестибюле предусмотрены стойка для консьержа, санитарная комната и зона ожидания гостей

Ремонт – не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение – солнечный дом "Майами" в квартале "Северная Америка" и уютный дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа"!

Это невероятно стильные 25-этажные здания с практически сплошным стеклянным фасадом. Площадь квартир – от 27 до 74 кв. метров. В каждом доме предусмотрено три лифта OTIS, один из которых – панорамный!

И самое главное – все квартиры сдаются с качественной отделкой. Расставляйте мебель, зовите гостей – и празднуйте новоселье!

Хотите заглянуть в будущее и увидеть, как будет выглядеть ваша квартира в доме "Хельсинки"? На сайте застройщика есть 3D-тур по каждой квартире!

Уютный дом "Хельсинки" создан для тех, кто ценит комфорт и рациональность

Дизайнерское лобби оформлено в лаконичном стиле с использованием натуральных материалов

Есть все удобства – как в пятизвездочном отеле

Солнечный "Майами" будет дарить вам отпускное настроение круглый год

Погрузитесь в атмосферу вечного лета!

Праздничная акция – это лучшие рождественские и новогодние предложения на готовые квартиры в столичных комплексах "Парк Челюскинцев" и Minsk World!

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом Белинвестбанка:

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Еще один вариант выгодной покупки – это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

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· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Сделайте себе и близким волшебный подарок к Новому году – современную и уютную квартиру в престижном районе Минска!

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