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15 декабря 2020, 09:00

Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!

Можно верить или не верить в Деда Мороза и Санта Клауса, в новогоднее волшебство и замечательные подарки, но своим глазам и ушам верить нужно! Внимание! В самом современном столичном комплексе Minsk World сегодня стартует горячая рождественская акция – теперь квартиру можно приобрести в длительную беспроцентную рассрочку от застройщика на 120 месяцев! На выплату покупателям отводится до 10 лет!

Невероятный новогодний подарок для всех, кто мечтал о собственной квартире, но понимал, что средств для этого пока не хватает! Если ваш доход стабилен, то рассрочка – это реальный шанс приобрести новую квартиру в шикарном комплексе Minsk World!

Улучшенные условия рассрочки по рождественской акции продлятся только до 11 января 2021 года – времени на раскачку нет!

Особые условия – для медиков, учителей, работников IT-сферы и молодоженов! Рассрочка на 120 месяцев продлится для них в определенных домах до 11 января 2021 года, а скидки на стоимость квартир при этом достигают 20%!

В акции участвует целый ряд домов в различных кварталах. О том, какие квартиры можно приобрести на особых условиях рождественской рассрочки, узнавайте на сайте застройщика bir.by и у менеджеров отдела продаж.

Рождественская рассрочка на улучшенных условиях максимально проста, понятна и удобна. Не требуется ни справок, ни поручителей – договор оформляется при предъявлении паспорта прямо в офисе продаж!

Необходимое условие – оплата от 30% стоимости квартиры. На остальную сумму предоставляется рассрочка на срок до 10 лет!

Десять лет – это 120 ежемесячных выплат равными частями.

Как показывает практика (а застройщик предоставляет длительную рассрочку уже около двух лет), в месяц для покупателей суммы платежей сравнимы со стоимостью арендных квартир в столице. Но при покупке в рассрочку вы платите за свое жилье, а не за найм чужого!

Самое главное – как только дом введен в эксплуатацию, покупатель может делать ремонт в своей еще до конца не оплаченной квартире, вселяться и счастливо жить! Таким образом, длительная рассрочка становится реальной альтернативой для тех, кто вынужден снимать в Минске чужие квартиры. Пусть ваше новое жилье будет по-настоящему вашим!

Рассрочка особенно удобна тем, у кого есть проблемы с получением банковского кредита. При этом способе финансирования покупки не учитываются предыдущие займы, кредитные истории и не требуется документальное подтверждение уровня ваших доходов. Вы можете быть фрилансером или трудиться на зарубежную компанию. И сами оцениваете свои возможности: если ежемесячный платеж в ваших силах, значит, заключать договор о при обретении квартиры можно прямо сейчас, не откладывая мечту в долгий ящик!

А преимущества комплекса Minsk World известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно этот проект получил авторитетную международную награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе.

Современный, красивый, практически в центре города и с развитой инфраструктурой – о таком комплексе мечтают покупатели новой недвижимости.

Инфраструктура – в центре внимания проектировщиков комплекса Minsk World. Общая площадь всех построенных здесь зданий составит около 3 млн. кв. метров, и третья часть – это помещений общественного назначения, а также учреждения системы образования и здравоохранения. Здесь будет построено 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейнами, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Паркинг в квартале "Эмиратс"
Паркинг в квартале "Эмиратс"

В комплексе Minsk World уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки, чтобы обеспечить его шаговую доступность для жителей каждого квартала. Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение. И не только благодаря наземным маршрутам. Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World

Комплекс строится очень быстро – уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч кв. метров.

В работе сейчас – сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков. До конца года застройщик обещает сдать еще шесть домов.

Комплекс Minsk World – это новый уровень современного градостроения. Здесь строятся только монолитно-каркасные дома. У каждого – свой стиль и свой неповторимый проект, но есть у них и общие черты.

Дом "Солт-Лейк-Сити" квартал "Чемпионов"
Дом "Солт-Лейк-Сити" квартал "Чемпионов"

Дом "Салоники" квартал "Южная Европа"
Дом "Салоники" квартал "Южная Европа"

Дом "Манила" квартал "Азия"
Дом "Манила" квартал "Азия"

В каждом доме предусмотрено дизайнерское лобби. Оно с панорамным остеклением и высокими потолками, поэтому в каждом холле светло и просторно. Стилистика оформления посвящена тому городу, в честь которого назван дом. Обязательно предусматривается место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Подъезды оборудованы домофонными системами. Лобби, как правило, имеют два выхода – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Фламенко"
Дом "Фламенко"

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Дом "Котор"
Дом "Котор"

Дом "Дубровник"
Дом "Дубровник"

Дом "Глазго"
Дом "Глазго"

Дом "Бали"
Дом "Бали"

Дом "Лиллехамер"
Дом "Лиллехамер"

Во всех домах устанавливаются лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых – повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты.

Во всех домах устанавливаются лифты компании OTIS
Во всех домах устанавливаются лифты компании OTIS

Во всех домах комплекса большое внимание уделяется естественному освещению квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире, – или от пола до потолка, или панорамные. В домах предусмотрены террасы, балконы и застекленные лоджии.

Во всех домах комплекса есть панорамные окна, балконы и застекленные лоджии
Во всех домах комплекса есть панорамные окна, балконы и застекленные лоджии

Отличительная черта комплекс в том, что во всех домах – квартиры свободной планировки. Владельцы сами решают, как обустроить жилое пространство, на сколько комнат его разделить и какой дизайн предпочесть. Высота потолков – 2,70 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

Во всех домах – квартиры свободной планировки
Во всех домах – квартиры свободной планировки

К слову, оценить ход строительства всего комплекса можно благодаря регулярно обновляющемуся видеотуру.

А приобрести современное и комфортное жилье в комплексе Minsk World можно на лучших условиях!

Напомним, что только сейчас в комплексе действуют скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей. Специальные предложения для отдельных категорий покупателей действуют лишь до Нового года, а количество акционных квартир ограничено! Если собирались воспользоваться существенной скидкой, не откладывайте свой визит в отдел продаж!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а впоследующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Волшебство Рождества начинается! Воспользуйтесь уникальным предложением – и купите квартиру в рассрочку на 10 лет!

Пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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