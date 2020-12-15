Рождественская акция! Невероятная рассрочка на 10 лет в столичном комплексе Minsk World!

Можно верить или не верить в Деда Мороза и Санта Клауса, в новогоднее волшебство и замечательные подарки, но своим глазам и ушам верить нужно! Внимание! В самом современном столичном комплексе Minsk World сегодня стартует горячая рождественская акция – теперь квартиру можно приобрести в длительную беспроцентную рассрочку от застройщика на 120 месяцев! На выплату покупателям отводится до 10 лет!

Невероятный новогодний подарок для всех, кто мечтал о собственной квартире, но понимал, что средств для этого пока не хватает! Если ваш доход стабилен, то рассрочка – это реальный шанс приобрести новую квартиру в шикарном комплексе Minsk World!

Улучшенные условия рассрочки по рождественской акции продлятся только до 11 января 2021 года – времени на раскачку нет!

Особые условия – для медиков, учителей, работников IT-сферы и молодоженов! Рассрочка на 120 месяцев продлится для них в определенных домах до 11 января 2021 года, а скидки на стоимость квартир при этом достигают 20%!

В акции участвует целый ряд домов в различных кварталах. О том, какие квартиры можно приобрести на особых условиях рождественской рассрочки, узнавайте на сайте застройщика bir.by и у менеджеров отдела продаж.

Рождественская рассрочка на улучшенных условиях максимально проста, понятна и удобна. Не требуется ни справок, ни поручителей – договор оформляется при предъявлении паспорта прямо в офисе продаж!

Необходимое условие – оплата от 30% стоимости квартиры. На остальную сумму предоставляется рассрочка на срок до 10 лет!

Десять лет – это 120 ежемесячных выплат равными частями.

Как показывает практика (а застройщик предоставляет длительную рассрочку уже около двух лет), в месяц для покупателей суммы платежей сравнимы со стоимостью арендных квартир в столице. Но при покупке в рассрочку вы платите за свое жилье, а не за найм чужого!

Самое главное – как только дом введен в эксплуатацию, покупатель может делать ремонт в своей еще до конца не оплаченной квартире, вселяться и счастливо жить! Таким образом, длительная рассрочка становится реальной альтернативой для тех, кто вынужден снимать в Минске чужие квартиры. Пусть ваше новое жилье будет по-настоящему вашим!

Рассрочка особенно удобна тем, у кого есть проблемы с получением банковского кредита. При этом способе финансирования покупки не учитываются предыдущие займы, кредитные истории и не требуется документальное подтверждение уровня ваших доходов. Вы можете быть фрилансером или трудиться на зарубежную компанию. И сами оцениваете свои возможности: если ежемесячный платеж в ваших силах, значит, заключать договор о при обретении квартиры можно прямо сейчас, не откладывая мечту в долгий ящик!

А преимущества комплекса Minsk World известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно этот проект получил авторитетную международную награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе.

Современный, красивый, практически в центре города и с развитой инфраструктурой – о таком комплексе мечтают покупатели новой недвижимости.

Инфраструктура – в центре внимания проектировщиков комплекса Minsk World. Общая площадь всех построенных здесь зданий составит около 3 млн. кв. метров, и третья часть – это помещений общественного назначения, а также учреждения системы образования и здравоохранения. Здесь будет построено 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейнами, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

Паркинг в квартале "Эмиратс"

В комплексе Minsk World уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки, чтобы обеспечить его шаговую доступность для жителей каждого квартала. Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение. И не только благодаря наземным маршрутам. Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World

Комплекс строится очень быстро – уже введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью более 380 тысяч кв. метров.

В работе сейчас – сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков. До конца года застройщик обещает сдать еще шесть домов.

Комплекс Minsk World – это новый уровень современного градостроения. Здесь строятся только монолитно-каркасные дома. У каждого – свой стиль и свой неповторимый проект, но есть у них и общие черты.

Дом "Солт-Лейк-Сити" квартал "Чемпионов"

Дом "Салоники" квартал "Южная Европа"

Дом "Манила" квартал "Азия"

В каждом доме предусмотрено дизайнерское лобби. Оно с панорамным остеклением и высокими потолками, поэтому в каждом холле светло и просторно. Стилистика оформления посвящена тому городу, в честь которого назван дом. Обязательно предусматривается место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Подъезды оборудованы домофонными системами. Лобби, как правило, имеют два выхода – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Фламенко"

Дом "Флоренция"

Дом "Котор"

Дом "Дубровник"

Дом "Глазго"

Дом "Бали"

Дом "Лиллехамер"

Во всех домах устанавливаются лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых – повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты.

Во всех домах устанавливаются лифты компании OTIS

Во всех домах комплекса большое внимание уделяется естественному освещению квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире, – или от пола до потолка, или панорамные. В домах предусмотрены террасы, балконы и застекленные лоджии.

Во всех домах комплекса есть панорамные окна, балконы и застекленные лоджии

Отличительная черта комплекс в том, что во всех домах – квартиры свободной планировки. Владельцы сами решают, как обустроить жилое пространство, на сколько комнат его разделить и какой дизайн предпочесть. Высота потолков – 2,70 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

Во всех домах – квартиры свободной планировки

К слову, оценить ход строительства всего комплекса можно благодаря регулярно обновляющемуся видеотуру.

А приобрести современное и комфортное жилье в комплексе Minsk World можно на лучших условиях!

Напомним, что только сейчас в комплексе действуют скидки до 20% для медиков, преподавателей, айтишников и молодых семей. Специальные предложения для отдельных категорий покупателей действуют лишь до Нового года, а количество акционных квартир ограничено! Если собирались воспользоваться существенной скидкой, не откладывайте свой визит в отдел продаж!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а впоследующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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Пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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