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02 декабря 2019, 09:00

Рождественская акция: старт продаж сразу в двух домах комплекса "Минск Мир"!

Прекрасная новость в преддверии Рождества! Сегодня застройщик "Дана Холдингз" объявил о старте продаж сразу в двух новых домах - "Ванкувер" и "Лос-Анджелес" - многофункционального комплекса "Минск Мир". А это значит, что в центре столицы появились еще два адреса для пристального интереса покупателей. Решайтесь - ведь старт продаж – это всегда лучшие цены! Тем более что до конца года квартиры в комплексе "Минск Мир" можно купить в рассрочку до 10 лет. Мечты должны сбываться!

Растет "Минск Мир" буквально на глазах – в продаже есть уже квартиры в семи кварталах самого масштабного комплекса Европы. "Город в городе" – это основной принцип его создания, который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Школы или детские сады запроектированы буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей. Паркинги и парковочные места не создадут проблем автовладельцам, а прекрасным дамам наверняка придется по душе самый большой в стране торгово-развлекательный центр.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч новых рабочих мест в стране.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

В квартале "Северная Америка" работы ведутся сразу на девяти объектах, и темпы строительства застройщик поддерживает высокие. Здесь уже практически распроданы квартиры в двух первых домах, поступивших в продажу – "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско". Не удивительно, ведь преимущества квартала "Северная Америка" очевидны. Рядом – остановки общественного транспорта и две будущие станции метро, так что вы сможете легко добраться в любой район города.

Рядом с кварталом остановки общественного транспорта и две будущие станции метро
Рядом с кварталом остановки общественного транспорта и две будущие станции метро

В квартале будет построена школа с бассейном, а в соседних – детские сады. Здесь разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени. А в шаговой доступности – большой современный парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами и зонами выгула домашних животных. При этом машин во дворах не будет – для них предназначены автостоянки по периметру квартала и парковки по соседству.

В квартале будет построена школа с бассейном
В квартале будет построена школа с бассейном

Теперь "североамериканская семья" пополняется двумя новыми братьями!

Лос-Анджелес – воплощение американской мечты, город, в котором самая высокая в США концентрация богатых и знаменитых и всегда отличная погода. Таким же ярким и солнечным будет и дом "Лос-Анджелес", в котором можно воплотить мечту о своей квартире.

Дом "Лос-Анджелес"
Дом "Лос-Анджелес"

На 25 этажах – 298 квартир площадью от 28 до 72 "квадратов" и эксплуатируемая кровля. А подниматься в свою квартиру жителям и их гостям будет каждый раз особенно приятно – ведь один из трех скоростных и бесшумных лифтов OTIS, которые здесь будут установлены, панорамный! И вид с высоты на город будет открываться просто фантастический!

С высоты на город будет открываться просто фантастический!
С высоты на город будет открываться просто фантастический!

"Лос-Анджелес" интересен и другими своими характеристиками. На первом этаже – квартиры с отдельными входами прямо с улицы. Все окна от потолка до пола, что наполнит помещения светом, и даже в самых небольших студиях будет много солнца и воздуха. В каждой квартире будет своя "уличная" территория – террасы, остекленные лоджии или балконы.

Окна от потолка до пола наполнят помещения светом
Окна от потолка до пола наполнят помещения светом

Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера. И, конечно же, все квартиры – свободной планировки. Владелец сам решит, сколько и какого размера комнаты ему нужны и какой дизайн применить в отделке.

Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи
Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи

Еще одна "фишка" дома – просторное лобби, которое дизайнеры застройщика превратят в уголок Лос-Анджелеса. По крайней мере, настроение "города ангелов" гости дома почувствуют сразу – здесь будет стойка консьержа и зона встречи курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик, а также поддон для мытья лап собак. А еще – байк-бокс для велосипедов и колясочная. При этом выход – на обе стороны дома, как к машине на улицу, так и в тихий двор.

В рейтинге качества жизни городов мира от компании Mercer на 2019 год Ванкувер занял третье место, а в десятке наиболее пригодных для жизни городов по версии журнала The Economist – шестое. Можно не сомневаться, что звездный рейтинг покупательского интереса получит и дом "Ванкувер" – прекрасный образец современной архитектуры.

В нем – 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров, так что выбрать именно, что вам нужно, проблем не составит. Особенно на старте продаж!

Квартиры первого этажа – с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Панорамное остекление – это воздушность интерьера и много света с самого утра и до позднего вечера. Три скоростных бесшумных лифта OTIS при 20-ти этажах – просто необходимость: чтобы подняться к себе, ждать долго не придется!

И, конечно, важная "фишка" всех домов застройщика – дизайнерское лобби. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов.

Дизайнерское лобби дома "Ванкувер"
Дизайнерское лобби дома "Ванкувер"

Пандус на входе поможет мамам с колясками и жителям с ограниченными возможностями комфортно и бесхлопотно попасть в дом.

Продажи "Лос-Анджелеса" и "Ванкувера" уже стартовали! Какой дом выбрать? Вам помогут советы опытных консультантов отдела продаж застройщика. Тем более что менеджеры смогут помочь и с выбором финансовых инструментов для покупки квартиры, которых для домов комплекса "Минск Мир" предостаточно. Философия девелопера – каждая белорусская семья со стабильным доходом должна иметь возможность построить себе квартиру!

Огромным спросом покупателей пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно оплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справки о доходах, ни поручителей! Но действует программа рассрочки только до конца года – и очень стоит поторопиться!

Привлекательны также выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Наконец, застройщик готов предоставить и существенные скидки – тем, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также для многодетных семьей и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру в домах "Лос-Анджелес" и "Ванкувер" на самом старте продаж, получить необходимую консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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