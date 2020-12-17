17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский благотворительный бал состоится 21 декабря в БГУ. В этом году он пройдет в формате прямой онлайн-трансляции праздничного концерта на платформе YouTube. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В музыкальную программу включены номера эстрадных артистов Лии Берг, Вероники Цубиковой, Олега Щуцкого, а также студентов филологического факультета БГУ Арины Анисовой, Алексея Немковича, Екатерины Шохан", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этот вечер все желающие смогут принять участие в благотворительной лотерее. Все билеты будут беспроигрышны. В числе призов заявлены подарочные боксы, наборы сладостей, оригинальные блокноты ручной работы, сертификаты в магазин символики БГУ и другое. Подробная инструкция участия в розыгрыше размещена в группе "ВКонтакте".

Все вырученные средства от проведения Рождественского благотворительного бала направят в Детский дом №5 Минска. В благодарность за добрый поступок участники акции получат уникальные открытки с новогодними рисунками от воспитанников социального учреждения.

Организаторами мероприятия выступают филологический факультет и Творческий союз БГУ.-0-