Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"

Итак, этот день настал! Кажется, буквально вчера вся страна впервые услышала об игре "Удача в придачу!" ", разбиралась в ее простых правилах, регистрировала свои дисконтные карты на сайте игры – и вот уже сотый тур! Сотый! Невероятно!

Многое изменилось с момента основания игры: менялись "товары удачи", разыгрывались разные призы (а ведь начинали с планшетов, смартфонов и одного автомобиля), студию игры посещали самые разные звездные гости… Неизменно лишь одно: из тура в тур игра "Удача в придачу!" " оставалась синонимом невероятных эмоций, слез счастья и перемен к лучшему.

Вот и сегодня, 25 декабря, в светлый рождественский день счастье и удача постучались в двери к тысячам белорусов. Шести повезло особенно!

Например, могла ли сегодня утром предугадать Светлана Гулиева из Орши Витебской области то, что произойдет вечером? Наверняка она строила какие-то определенные планы, когда вмиг все переменилось. Какие планы могут быть? Время праздновать! Именно Светлана сегодня выиграла столичную квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8! Особенно примечательно, что разыграл этот невероятный приз в юбилейном 100-м туре игры "Удача в придачу!" " народный артист Российской Федерации, легенда эстрады и кино и просто культовая личность - Михаил Боярский!

Каково это, стать победителем благодаря легкой руке мэтра?

Невероятная новость застала Светлану Гулиеву на рабочем месте – а работает она старшим кассиром в магазине "Евроопт". "Ура-а-а!" - на всю страну закричала главная победительница юбилейного тура, когда узнала о выигрыше квартиры. И эту бурю эмоций легко понять!

Кстати, это вторая квартира, выигранная работником холдинга "Евроопт" за время игры "Удача в придачу!" ", также сотрудникам холдинга, в котором насчитывается более 41 тыс. человек, посчастливилось выиграть 10 автомобилей. А в целом за 100 туров игры разыграны 80 квартир в Минске, 325 автомобилей и более 2,5 миллиона других призов.

Михаил Сергеевич Боярский сегодня принес море положительных эмоций не только Светлане Гулиевой. Вот уже третий раз в игре "Удача в придачу!" " разыгрывается два крупных денежных приза по 40 000 рублей. Победители, которым уже посчастливилось стать обладателями такого приза, единогласно указали, на что потратят такой выигрыш - на мечты! Что ж, мечтам суждено сбываться!

"Ап! И тигры у ног моих сели!" – пел в своей известной песне Михаил Боярский. Не тигры, но 40 000 белорусских рублей приземлились у ног Веры Ковальчинской, пенсионерки из Витебска, благодаря легендарному артисту.

"Вот сижу, смотрю телевизор и думаю, когда уже я что-нибудь выиграю?" - так ответила победительница на звонок из студии игры в прямом эфире. А когда услышала, что выиграла крупную денежную сумму, то эмоций была целая буря: "Да не может быть! Не шутите так, я в таком возрасте, что могу не перенести! Ура-а-а!"

Продолжить "линию денег" в розыгрыше 100-го тура игры "Удача в придачу!" " прибыл один из победителей прошлых туров игры. Две недели назад Виталий Ермаков из Могилева выиграл 40 000 рублей и сегодня приехал в студию, чтобы поделиться… - нет, не выигранными деньгами, а удачей! Семь цифр – и точно такой же приз, 40 000 рублей, направился к Валерию Белоусову, слесарю из Рогачева Гомельской области.

"Спасибо, вот это подарок к Новому году, гуляем! – воскликнул Валерий, когда услышал о своем выигрыше прямо из уст Михаила Боярского. – Это огромная сумма, очень нужная нашей семье!" Свою победу житель Рогачева встретил в кругу родных, так что жена и дети радовались вместе с ним!

А вот и пришло время пересаживаться с зеленоглазого такси за руль собственных автомобилей! В этот рождественский вечер сразу три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" нашли своих обладателей.

Судьбу первого автомобиля разрешил звездный гость сегодняшнего розыгрыша – Михаил Боярский. Что ж, отныне "Зеленоглазое такси", "Спасибо, любимая", "Песня мушкетеров" и многие другие хиты явно займут почетное место в плейлисте Натальи Скороход из города Бобруйска Могилевской области, ставшей обладательницей авто "Джили Атлас" благодаря народному артисту. А может, Наталья на своем новом автомобиле отправится в путешествие и доедет до Санкт-Петербурга, родины и любимого города Михаила Сергеевича?

"Я вас вижу в телевизоре", - такими словами встретила Наталья звонок из студии игры в прямом эфире. Победительница уже пенсионерка, но продолжает работать, на Бобруйском мясокомбинате. Узнав, что ей достался автомобиль прямо из рук Михаила Боярского, счастливица была в настоящем шоке. "Не может быть, это просто невозможно, я просто не могу поверить в такое счастье!" - призналась она.

Немного позже удалось дозвониться Наталье по видеосвязи. "Что делаем в настоящее время? Пьем шампанское, купили его в тот же день, когда сделали ту самую удачную покупку", - с улыбкой рассказала победительница.

Сразу два внедорожника разыграли прекрасные дамы, которые уже испытали счастье быть победителями игры "Удача в придачу!" ". Две Ольги – Ходос и Буглак, одна выиграла автомобиль в 27-м туре игры, вторая – в 32-м соответственно, сегодня принесли удачу Людмиле Матвеевой из Минска и Александру Боровику из поселка Гатово Минского района.

В финале розыгрыша суперпризов у этих счастливчиков было большинство игровых кодов – у Людмилы 7 из 10, а у Александра – 8 из 10. Логично, что удача решила улыбнуться именно им: больше кодов – больше шансов!

"Вы знаете, я никогда не верила в свою удачу!", - призналась Людмила Матвеева. А затем включила телевизор и увидела выигранный автомобиль в прямом эфире. Как рассказала победительница, по профессии она врач, но сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Кстати, удачной для Людмилы Матвеевой стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 46-й автомобиль, который участникам игры принесли заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не будем забывать и о шести столичных квартирах, также выигранных благодаря покупкам с доставкой на дом.

"Я вас вижу!" – сообщил Александр Боровик, ответив на звонок из студии игры в прямом эфире. И оценил выигранный автомобиль радостным "Ура-а-а!" Как выяснилось, работает победитель сметчиком в частной строительной организации. "Машина мне очень пригодится!" - признался Александр.

В финале розыгрыша еще более 20 000 денежных призов разлетелись по всей стране – отличная весточка удачи в рождественский вечер. Разыграл эти призы также народный артист России Михаил Боярский!

А тем временем стремительно приближается Новый год. Тысячи, нет, миллионы белорусов спешат закупиться новогодними подарками и продуктами к столу. А те, кто хотят встретить удачу, делают это в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл", ведь игра продолжается!

Ровно через неделю состоится розыгрыш 101-го тура игры. Чтобы принять в нем участие, необходимо добавить к своей покупке от 10 рублей хотя бы один из многочисленных "товаров удачи" и предъявить при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Тогда начисленные игровые коды смогут сыграть ровно через неделю, 2 января, уже в наступившем 2019 году!

Возможно, именно вы найдете под новогодней елкой невероятные подарки. Кроме более 20 000 денежных призов будут разыграны две крупные суммы по 40 000 рублей, три белоснежных внедорожника "Джили Атлас" и – внимание! – ТРЕХКОМНАТНАЯ столичная квартира!

А прийти в чей-то дом удаче ровно через неделю поможет известный российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссер, музыкант и актер - Дмитрий Дибров! Новогодние розыгрыши игры "Удача в придачу!" " богаты на события!

Наблюдать за розыгрышем можно будет по традиции в 18:20 в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайт evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Ну а пока подготовка к праздникам идет полным ходом, напоминаем, что в преддверии Нового года можно еще поучаствовать и в фотоконкурсе карнавальных костюмов и выиграть планшет!

Если ваш карнавальный костюм, в котором вы пойдете на новогодний утренник или школьный бал, посвящается любому персонажу из книги "Алиса в Зазеркалье", пришлите фото вашего образа до 29 декабря включительно на электронный адрес Alisa@eurotorg.by. Не забудьте сопроводить письмо рассказом о себе или историей создания костюма

30 декабря авторитетное жюри, в состав которого войдут известные художники, артисты и телеведущие, определит 15 победителей, которые получат в подарок от "Евроопт" современный планшет. Фото всех участников и результаты конкурса будут опубликованы на страничке "Eвроопт Кидс" в социальной сети "Вконтакте".

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