Анонс розыгрыша 101-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

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В Дзержинском районе легковушка вылетела с дороги и опрокинулась
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Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
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Тринадцать тел извлечено из-под завалов после обрушения в Магнитогорске
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Футболисты "Арсенала" разгромили "Фулхэм" в чемпионате Англии
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Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
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Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в Беларуси с 1 января
Общество
Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме
Общество
Сегодня Дмитрий Дибров разыграет 3-комнатную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!
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Общество
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При обрушении дома в Магнитогорске погибли 16 человек
11:15
В мире
Бобруйчанин перевозил 300 л контрафактного алкоголя под сиденьями автомобиля
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11:00
Общество
Бесправник сбил насмерть пенсионерку в Круглянском районе
10:52
Происшествия
Восемнадцать малышей родились в Гомельской области в первые сутки нового года
10:50
Регионы
В Дзержинском районе легковушка вылетела с дороги и опрокинулась
10:48
Происшествия
Правила продажи товаров по подарочным сертификатам утверждены в Беларуси
10:45
Экономика
Контроль за работой минских СДЮШОР после вмешательства прокуратуры усилят
10:43
Регионы
В Индонезии из-за оползней погибли 15 человек
10:32
В мире
Российские туристы, попавшие в аварию в Ушачском районе, продолжили поездку
10:29
Происшествия
Гашение марки в честь 100-летия БССР состоялось в Минске
10:24
Общество
Первым младенцем 2019 года в Минске стала девочка
10:12
Регионы
Смертью минчанина закончилась драка на ул.Зыбицкой
10:03
Происшествия
БЖД снизит цены на некоторые поезда 5-10 января в Россию
09:37
Общество
Тринадцать тел извлечено из-под завалов после обрушения в Магнитогорске
09:29
В мире
Турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Андрея Мельникова пройдет в Могилеве
08:48
Спорт
Сегодня Дмитрий Дибров разыграет 3-комнатную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!
08:41
Общество
Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 11
08:14
В мире
НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН объявили конкурс на соискание премии им. академика Коптюга
08:09
Общество
Инвесторы из США интересуются возможностями IT-индустрии в Бресте
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Анонс розыгрыша 101-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
01.01.2019 | 09:00
Анонс розыгрыша 101-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Присоединяйтесь к нашему каналу
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Теги
конкурс
,
торговля
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11:00
Сегодня Дмитрий Дибров разыграет 3-комнатную квартиру от "Евроопт". Смотрите на ОНТ в 18.20!
08:41
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08:09
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07:39
ГАИ просит водителей при парковке не создавать помех для снегоуборочной техники
20:06
Белорусы с 1 января могут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро
13:53
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13:28
Новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно - МВД
12:41
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12:25
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Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы
ГАИ просит водителей при парковке не создавать помех для снегоуборочной техники
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НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН объявили конкурс на соискание премии им. академика Коптюга
Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 января
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Совмин согласовал продление срока санации Мозырского авторемонтного завода на 5 лет
"Белэксимгарант" заключит с Банком развития и "Промагролизингом" договоры страхования экспортных рисков
Могилевский вагоностроительный завод увеличит выпуск подвижного состава более чем в полтора раза
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Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2019 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
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Пробег трезвости в Гродно 1 января собрал рекордное число участников
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Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Беларусь сделает все возможное для реализации достигнутых договоренностей с Суданом - Лукашенко
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Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января
Правила продажи товаров по подарочным сертификатам утверждены в Беларуси
Систему мгновенных платежей запускают в опытную эксплуатацию
Происшествия
Смертью минчанина закончилась драка на ул.Зыбицкой
Бобруйчанин перевозил 300 л контрафактного алкоголя под сиденьями автомобиля
Бесправник сбил насмерть пенсионерку в Круглянском районе
Регионы
Инвесторы из США интересуются возможностями IT-индустрии в Бресте
Восемнадцать малышей родились в Гомельской области в первые сутки нового года
Контроль за работой минских СДЮШОР после вмешательства прокуратуры усилят
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Владимир Андрейченко
Акция "Наши дети" подчеркивает значимость каждого ребенка
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Леонид Анфимов
Только искренние забота и тепло приносят праздник в детские души
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Михаил Мясникович
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Анатолий Котов
Работа с представителями сферы туруслуг - важный компонент подготовки к II Европейским играм
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Агыбай Смагулов
В странах СНГ обеспечен контроль над криминогенной обстановкой
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Вадим Николаенко
Развитие городов-спутников и индивидуальной застройки - главный архитектор Минской области о ближайших планах
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Успеть за трендами: почему инертность и излишняя осторожность могут убрать с рынка розницы национальных игроков
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Что может сделать город - участник соглашения мэров по климату и энергии
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Цуй Цимин
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Игорь Шустов
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Интервью
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Любовь без границ - как оформить брак с иностранцем в Минске
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У меня большой запас сил на новые достижения
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Ирина Акулович
Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
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Бюджет 2019: без люфтов и зазоров
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Мирный... не в паре
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Цуй Цимин
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной
Мнения
Владимир Андрейченко
Акция "Наши дети" подчеркивает значимость каждого ребенка
Интервью
Игорь Шустов
"Белгоспищепром" о том, что ждет алкогольную отрасль
Мнения
Леонид Анфимов
Только искренние забота и тепло приносят праздник в детские души
Интервью
Ирина Акулович
Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Спорт
Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене
Турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Андрея Мельникова пройдет в Могилеве
Футболисты "Арсенала" разгромили "Фулхэм" в чемпионате Англии
Технологии
Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
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Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном
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Джунгли, саванны, вулканы - снимки из африканских стран представят на выставке в Гомеле
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Тринадцать тел извлечено из-под завалов после обрушения в Магнитогорске
При обрушении дома в Магнитогорске погибли 16 человек
В Индонезии из-за оползней погибли 15 человек
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Гороскоп на 2019 год
Воры в США украли текилы на $0.5 млн
В ОАЭ запустили 12-километровый салют
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Пенсионное обеспечение в Беларуси
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Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
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Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
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Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
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27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
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Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
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Пресс-конференция
Александр Купченя,
Андрей Зырянов,
Сергей Хмарук
27 декабря
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Пресс-конференция
Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря
Встреча главного белорусского Деда Мороза с журналистами
Пресс-конференция
Инна Гаврильчик,
Ирина Барышникова,
Анна Суша,
Ирина Астафьева
19 декабря
Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря
Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде
Пресс-конференция
Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
Пресс-центр
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Пресс-конференция
Александр Купченя,
Андрей Зырянов,
Сергей Хмарук
27 декабря
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Онлайн-конференция
Андрей Асташонок,
Елена Горнак
22 декабря
Контроль и надзор по-новому: практика применения
Онлайн-конференция
Дмитрий Кийко,
Элла Селицкая
21 декабря
Что изменится в налоговой системе Беларуси в 2019 году
Пресс-конференция
Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря
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Газета 7 дней
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Экономика Беларуси
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Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
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Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
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