120 000 на мечты! Главный приз от "Евроопт" выиграл монтажник-высотник из агрогородка Лесной!

Новогодние праздники остались позади, но, согласитесь, так хочется продлить волшебное праздничное настроение! И у покупателей торговой сети "Евроопт" есть для этого прекрасная возможность. Все без исключения игровые коды, которые были начислены за новогодние и рождественские покупки, с 31 декабря по 6 января включительно, сегодня, 8 января, претендовали на призы 102-го тура игры "Удача в придачу!". А это три крупных денежных приза - невероятная сумма в 120 000 рублей и два приза по 40 000 рублей, три автомобиля "Джили Эмгранд Х7" и более 20 000 других призов!

Как можно распорядиться выигрышем в 120 000 рублей? Вариантов масса! Благодаря этой сумме можно решить жилищный вопрос, причем в любом уголке страны - как в маленьких городах, так и в столице. Можно закончить ремонт, приобрести автомобиль, увидеть разные страны, дать образование детям... В любом случае такая грандиозная сумма означает для своего обладателя не менее масштабные перемены к лучшему!

Как распорядится выигрышем Владимир Герасимович, монтажник-высотник МАПИД из агрогородка Лесной Минского района - покажет время. Ну а пока Владимир только начинает приходить в себя от ошеломительной новости о победе, которой он обязан певице Кэтти. Молодая артистка сама не так давно познала радость победы - девушка выиграла главный приз латвийского шоу "Х-фактор". Что ж, как заведено в игре "Удача в придачу!" : от победителя - победителю. Именно Кэтти своей рукой определила числовую комбинацию, которая оказалась счастливым игровым кодом для Владимира.

- Это не прикол, не развод? – сразу не поверил в свой умопомрачительный выигрыш Владимир, когда ему дозвонились по видеосвязи из студии игры. – На эти деньги я как раз смогу купить себе новую машину!

А увидев огромную сумму денег в чемодане, впал в настоящий шок. Бурю эмоций на лице главного счастливчика этого тура в прямом эфире могла наблюдать вся страна!

Сразу два участника 102-го тура игры сегодня стали богаче на целых 40 000 рублей! Победителя, выигравшего такую сумму первым, определила Вероника Гулак. Более года назад, в 44-м туре игры, девушка выиграла машину и сразу же примчалась в студию розыгрыша, чтобы взглянуть на свой выигрыш. С такой же легкостью благодаря счастливой руке Вероники весомый денежный выигрыш сегодня достался Елене Костенок из Гомеля, которая трудится строителем!

- Спасибо большое, спасибо! - радостно воскликнула победительница, услышав о выигрыше 40 000 рублей. Новость застала ее на кухне.

У Елены трое детей, так что кругленькая сумма придется очень кстати этой большой и дружной семье.

Следующая новость о выигрыше денежного приза прилетела в Гродно, где проживает техник-проектировщик Анна Броско. Кто бы мог подумать, что обогатиться можно в один момент, достаточно лишь, чтобы звезды сошлись и из ячеек лототрона одна за другой появлялись цифры, формирующие именно ТВОЙ игровой код! Таким "волшебником", определившим победный игровой код Анны, стал белорусский актер театра и кино Анатолий Голуб.

- Я сейчас в гостях, как раз смотрим телевизор, – со счастливым смехом ответила Анна на звонок из студии игры в прямом эфире. – Ура-а-а!

А немного позже зрители розыгрыша смогли увидеть победительницу по видеосвязи.

- Что чувствую? Счастье, радость! В первую очередь нам нужна недвижимость, и 40 000 рублей нам в этом очень помогут. Это лучший подарок мне на Новый год! Кстати, муж верил в наш выигрыш! – рассказала Анна Броско.

Сегодня Анатолий Голуб принес радостные новости дважды. Настоящий актер знает, как захватить внимание зрителей, как держать интригу и "выстрелить" в кульминации спектакля или киноленты. Вероятно, неоднократно будет пересматривать в записи - как самый любимый фильм - сегодняшний розыгрыш Руслан Шарофов из деревни Тевли Кобринского района Брестской области, чтобы в очередной раз убедиться, что его выигрыш автомобиля - это не сон! Это - явь, и все благодаря счастливой руке Анатолия Голуба!

Невероятная удача - это то событие, которое будет греть душу еще очень долгое время, о котором так приятно вспоминать и чем так здорово делиться! Именно поэтому победители прошлых туров игры "Удача в придачу!" с удовольствием принимают приглашение стать гостем розыгрыша и собственноручно определить новых счастливчиков! Победительница 47-го тура Наталья Трухан из Минска, выигравшая автомобиль, сегодня "вытянула" машину для Натальи Шпуряки, молодой мамы из Минска.

В финале розыгрыша суперприза минчанке принадлежало 8 игровых кодов из 10 – и удача не прошла мимо. Как говорится, больше кодов – больше шансов!

Первые эмоции Натальи благодаря видеозвонку смогли увидеть все зрители розыгрыша.

- Я счастлива, просто не верю! - воскликнула она.

Что ж, уже в четверг эта счастливица сможет получить ключи от новенького блестящего внедорожника и убедиться, что все случившееся с ней – это не сон!

Кстати, победу Наталье принесла покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 48-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах помогли участникам игры стать обладателями шести столичных квартир.

А еще один красавец "Джили Эмгранд Х7" обрел свой новый дом благодаря победительнице 72-го тура - Татьяне Колосовой. Эта счастливица не так давно сама на всю страну кричала "Ура!" от новости о выигрыше автомобиля. А сегодня она принесла удачу Виктору Гавриловцу из деревни Марковское Лельчицкого района Гомельской области.

Еще более 20 000 покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" согрелись в этот морозный вечер известием о выигрыше денежных призов по 500 и 5 рублей. Ведь новость о победе всегда приносит тепло!

И пусть эта радость от удачи обязательно поселится в наступившем году в каждом доме - ведь игра продолжается! Ровно через неделю будут разыграны призы 103-го тура игры "Удача в придачу!" , который сейчас, кстати, в самом разгаре!

В следующий вторник своих обладателей снова найдут три крупных денежных приза: один в 120 000 рублей и два по 40 000 рублей, три автомобиля, а также более 20 000 других призов!

Традиционно розыгрыш состоится в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, а наблюдать за ходом событий можно будет с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Розыгрыш игры "Удача в придачу!" - это всегда яркое и эмоциональное шоу, смотреть которое намного интереснее, если есть игровые коды. Так что не забывайте о "товарах удачи"! Тем более что впереди старый Новый год - отличный повод загадать желание!

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