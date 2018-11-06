Сразу две победы досрочно! В Минске определили победителей 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Победители игры "Удача в придачу!" с "Евроопт", которая длится, без малого, три года, наверняка нередко вспоминают тот самый день, когда им улыбнулась удача, прокручивают в памяти все детали той самой покупки, которая принесла им победу, вспоминают, о чем же их спрашивали ведущие розыгрыша по телефону или видеосвязи…

Кто-то наблюдал свой триумф в прямом эфире телеканала ОНТ в 18.20, который вел трансляцию прямо из студии розыгрыша в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Некоторые следили за розыгрышем в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Кто-то, может, вообще занимался своими делами и был просто ошеломлен новостью о победе. Так или иначе, счастливчики верят в "удачливую руку" тех гостей игры, кто определил их выигрышные игровые коды.

Как сошлись звезды сегодня, 6 ноября, во время розыгрыша 93-го тура игры "Удача в придачу!" , читайте в нашем материале. Впрочем, одну из его особенностей можно отметить уже сейчас: впервые в истории игры сразу две победы в одном туре достались участникам игры досрочно – в финале розыгрыша суперпризов у них было 10 игровых кодов из 10, и выигрыш стал очевиден уже после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. Сразу 9 игровых кодов из 10 было и у еще одного победителя 93-го тура. Так что этот розыгрыш самым наглядным образом подтвердил известное правило игры: больше кодов – больше шансов!

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!

Песню с именно таким названием сегодня исполнила для всех гостей и зрителей розыгрыша популярная певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян.

Также очаровательная Искуи Абалян порадовала зрителей своими хитами!

Песня без преувеличения - символичная. Уже завтра Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист Беларусбанка, проснется с пониманием того, что именно она накануне стала обладательницей собственной квартиры в минской новостройке. Не без помощи Искуи Абалян, которая и определила выигрышный код, принадлежавший Наталье.

С легкой руки певицы квартиру в Минске выиграла Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист банка. "Ура-а-а!"

"Ура-а-а!" – закричала восторженно Наталья, услышав о своей победе. И ее невероятные эмоции можно легко понять – теперь у этой счастливицы есть собственная столичная недвижимость! "Я еще не верю!" – призналась Наталья, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. Но уже в четверг победительница получит ключи от своей квартиры – и сможет полностью убедиться в реальности произошедших в жизни счастливых перемен!

Кто знает, быть может, уже в ближайшем будущем Наталья Никитина станет просыпаться в квартире по адресу ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево, который обустроен всем, что необходимо современному горожанину: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс и, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку.

Теперь у счастливицы есть жилье в столичной новостройке - в удобном и развитом микрорайоне Сухарево

УДАЧЛИВЫЕ СОСЕДИ

Вероятно, совсем скоро Наталья познакомится и с Анной Ошеровой, которая буквально неделю назад выиграла квартиру в этом же доме. Ну а сегодня Анна прибыла на Денисовскую, 8 в качестве вестника удачи. Главная победительница прошлого, 92-го, тура определила обладателя нового внедорожника "Джили Эмгранд" – им стал Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области.

Главная победительница прошлого тура Анна Ошерова разыграла первый из пяти внедорожников "Джили Эмгранд" – автомобиль достался Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка. Удачной для него стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"!

В финале розыгрыша автомобиля у этого покупателя было сразу 9 игровых кодов из 10 – и количество переросло в качество, суперприз достался именно Руслану! Кстати, удачной для него стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 41-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

"Возможно, я выиграл 5 рублей на телефон?" – отреагировал победитель, ответив на видеозвонок в прямом эфире. А услышав, что ему достался целый автомобиль, не стал скрывать своего удивления: "Да ладно! Машину?"

С НЕБЕС - НА ЗЕМЛЮ

Еще одна гостья сегодняшнего розыгрыша в буквальном смысле слова спустилась с небес на землю - определять судьбу очередного "Джили Эмгранд" прибыла пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе.

Хрупкая девушка с легкостью управляет - ни много ни мало - самым настоящим вертолетом, так что определить очередного победителя 93-го тура не составило для Софии труда. И как взмывает в небо вертолет под управлением Софии, так совсем скоро "улетит" новый "Джили" прямо к дому Владимира Сенкевича из города Лида Гродненской области, который работает заместителем директора одного из частных предприятий.

Судьбу следующего "Джили Эмгранд" определила пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе – теперь внедорожник принадлежит Владимиру Сенкевичу из Лиды, замдиректора одного из частных предприятий. И эта победа стала досрочной!

У этого покупателя в финале розыгрыша суперприза было сразу 10 игровых кодов из 10 – так что его выигрыш стал очевиден досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода!

Эмоции победителя благодаря видеозвонку могла видеть вся страна. А они действительно зашкаливали. "Я выиграл машину!" - что есть силы закричал этот счастливчик в прямом эфире.

КАК В КИНО!..

На экране можно изобразить любую жизнь - настоящую, фантазийную, счастливую или не очень: все, как задумает сценарист и режиссер. Интересно, а каким бы получился фильм о судьбах и эмоциях победителей игры "Удача в придачу!" ? Тема кино сегодня более чем актуальна: в эти дни в нашей стране традиционно проходит международный кинофестиваль "Лiстапад", членом жюри которого является режиссер анимационного и игрового кино, сценарист, драматург, поэтесса, лауреат и призер национальных и международных кинофестивалей Елена Турова.

Сегодня Елена подарила неподдельные радостные эмоции сразу двум счастливчикам, разыграв автомобили "Джили Эмгранд". Первый из них достался Юлии Щербе, маме в декрете из города Бреста.

Член жюри международного кинофестиваля "Лiстапад", режиссер Елена Турова разыграла сразу два автомобиля. Один из них выиграла Юлия Щерба, мама в декрете из Бреста. "Это шутка? Не верю!"

"Это шутка? – отреагировала молодая мама на поздравления с выигрышем автомобиля, когда ей дозвонились по видеосвязи. – Не верю!" У Юлии двое малышей, так что семейный внедорожник ей очень пригодится!

Второй внедорожник отныне принадлежит Ольге Трусовой из Минска.

Второй внедорожник из рук Елены Туровой достался Ольге Трусовой из Минска. И снова досрочная победа!

И снова победа стала досрочной! В этом туре фортуна точно решила вознаградить участников игры за настойчивость! "Кодов было много", - рассказала победительница во время видеозвонка. А узнав, что выиграла новенький автомобиль, воскликнула: "Вы шутите? Не верится! Спасибо огромное! Эмоции меня переполняют, я не знаю, что и говорить!"

…А МОЖЕТ, КАК В ТЕАТРЕ?!

Победа, а тем более ее осознание - это погружение в другую реальность. Впрочем, еще одна гостья сегодняшнего розыгрыша знает о другой реальности все и даже немного больше. Определять очередного обладателя нового белоснежного автомобиля "Джили Эмгранд" в студию на Денисовской, 8 прибыла директор и художественный руководитель Камерного драматического театра, призер и лауреат международных и республиканских театральных фестивалей, режиссер-постановщик первого белорусского иммерсивного шоу-спектакля по мотивам романа писателя Пауло Коэльо "Дьявол и сеньорита Прим" Наталия Башева.

Еще один "Джили Эмгранд" разыграла директор и художественный руководитель Камерного драматического театра Наталия Башева – владельцем автомобиля стала Любовь Войтович, продавец из Бреста. "Конечно, я хотела выиграть!"

Благодаря ее счастливой руке Любовь Войтович, продавец магазина "Калінка" из Бреста, отныне является обладательницей новенького внедорожника! "Конечно, я хотела выиграть! – призналась Любовь, которую видеозвонок из студии игры застал прямо на рабочем месте. - Ура-а-а! Честно, не верю!"

ТЫСЯЧИ РАДОСТНЫХ ЭМОЦИЙ

Еще более 20 000 участников 93-го тура сегодня получили радостные известия о выигрыше денежных призов.

Также своих обладателей нашли более 20 000 денежных призов!

К кому-то такая победа приходит не впервые, кто-то "дебютировал" в рядах победителей игры "Удача в придачу!" . Поздравляем всех счастливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" с победой!

Уже ровно через семь дней состоится новый праздник удачи: 94-й тур в самом разгаре. Так что, если вы являетесь обладателем дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, не поленитесь захватить "товар удачи". Любая ваша покупка может обернуться победой - проверено сотнями тысяч победителей игры "Удача в придачу!".

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Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!