Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 ноября 2018, Вт
+8°C
Сплошная облачность EUR 2.4219
USD 2.1211
RUB 3.2157
Главное
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Президент
Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе
Президент
Объем белорусского экспорта в Китай в среднесрочной перспективе должен достичь $5 млрд - Снопков
Экономика
Эксперт: МФЦ Minsk World может стать прорывным проектом в деле привлечения инвестиций
Экономика
Сразу две победы досрочно! В Минске определили победителей 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Главный тренер могилевского "Днепра" Сергей Литовченко покинул футбольный клуб
21:52 Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче КХЛ
21:52 Спорт
Беларусь и Кыргызстан отмечают положительную динамику в развитии двусторонних отношений
21:42 Политика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" представили в Минске бриллианты белорусского производства
21:30 Общество
Безопасные роды и укрепление иммунитета ребенка обсудят на конгрессе "МамаPro" в Минске
21:26 Общество
В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев - Le Monde
21:17 В мире
Авторский проект "Марков. Ничего личного" стартует на ОНТ
21:16 Общество
Профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет 14-16 ноября в Беларуси
20:52 Общество
Белорус Павел Ходасевич завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
20:35 Спорт
Начато обучение волонтеров детского "Евровидения-2018"
20:22 Общество
Мария Василевич представит Беларусь на конкурсе "Мисс Мира"
20:09 Общество
В Брагинском районе водитель предъявил инспектору ГАИ украденные из угнанной машины права
19:55 Происшествия
В Новополоцке многодетные семьи получили ключи от квартир в новом доме
19:53 Регионы
МВФ отмечает стабильность белорусской экономики
19:48 Экономика
Сразу две победы досрочно! В Минске определили победителей 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
19:40 Общество
Объем белорусского экспорта в Китай в среднесрочной перспективе должен достичь $5 млрд - Снопков
19:39 Экономика
В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям
19:36 Происшествия
Денежно-кредитная политика Нацбанка полностью соответствует цели по инфляции - глава миссии МВФ
19:22 Экономика
"Лістападзік" показал фильмы - вызовы для детей - председатель жюри
18:55 Культура
Минфин Беларуси не видит существенных рисков для бюджета из-за выплат по кредиту на строительство АЭС
18:45 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сразу две победы досрочно! В Минске определили победителей 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Общество 06.11.2018 | 19:40
Главный приз 93-го тура игры "Удача в придачу!" разыграла популярная певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян
Главный приз 93-го тура игры "Удача в придачу!" разыграла популярная певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян

Победители игры "Удача в придачу!" с "Евроопт", которая длится, без малого, три года, наверняка нередко вспоминают тот самый день, когда им улыбнулась удача, прокручивают в памяти все детали той самой покупки, которая принесла им победу, вспоминают, о чем же их спрашивали ведущие розыгрыша по телефону или видеосвязи…

Кто-то наблюдал свой триумф в прямом эфире телеканала ОНТ в 18.20, который вел трансляцию прямо из студии розыгрыша в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Некоторые следили за розыгрышем в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Кто-то, может, вообще занимался своими делами и был просто ошеломлен новостью о победе. Так или иначе, счастливчики верят в "удачливую руку" тех гостей игры, кто определил их выигрышные игровые коды.

Как сошлись звезды сегодня, 6 ноября, во время розыгрыша 93-го тура игры "Удача в придачу!", читайте в нашем материале. Впрочем, одну из его особенностей можно отметить уже сейчас: впервые в истории игры сразу две победы в одном туре достались участникам игры досрочно – в финале розыгрыша суперпризов у них было 10 игровых кодов из 10, и выигрыш стал очевиден уже после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. Сразу 9 игровых кодов из 10 было и у еще одного победителя 93-го тура. Так что этот розыгрыш самым наглядным образом подтвердил известное правило игры: больше кодов – больше шансов!

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!

Песню с именно таким названием сегодня исполнила для всех гостей и зрителей розыгрыша популярная певица и посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян.

Также очаровательная Искуи Абалян порадовала зрителей своими хитами!
Также очаровательная Искуи Абалян порадовала зрителей своими хитами!

Песня без преувеличения - символичная. Уже завтра Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист Беларусбанка, проснется с пониманием того, что именно она накануне стала обладательницей собственной квартиры в минской новостройке. Не без помощи Искуи Абалян, которая и определила выигрышный код, принадлежавший Наталье.

С легкой руки певицы квартиру в Минске выиграла Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист банка. "Ура-а-а!"
С легкой руки певицы квартиру в Минске выиграла Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист банка. "Ура-а-а!"

"Ура-а-а!" – закричала восторженно Наталья, услышав о своей победе. И ее невероятные эмоции можно легко понять – теперь у этой счастливицы есть собственная столичная недвижимость! "Я еще не верю!" – призналась Наталья, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. Но уже в четверг победительница получит ключи от своей квартиры – и сможет полностью убедиться в реальности произошедших в жизни счастливых перемен!

Кто знает, быть может, уже в ближайшем будущем Наталья Никитина станет просыпаться в квартире по адресу ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево, который обустроен всем, что необходимо современному горожанину: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс и, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку.

Теперь у счастливицы есть жилье в столичной новостройке - в удобном и развитом микрорайоне Сухарево
Теперь у счастливицы есть жилье в столичной новостройке - в удобном и развитом микрорайоне Сухарево

УДАЧЛИВЫЕ СОСЕДИ

Вероятно, совсем скоро Наталья познакомится и с Анной Ошеровой, которая буквально неделю назад выиграла квартиру в этом же доме. Ну а сегодня Анна прибыла на Денисовскую, 8 в качестве вестника удачи. Главная победительница прошлого, 92-го, тура определила обладателя нового внедорожника "Джили Эмгранд" – им стал Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области.

Главная победительница прошлого тура Анна Ошерова разыграла первый из пяти внедорожников "Джили Эмгранд" – автомобиль достался Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка. Удачной для него стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"!
Главная победительница прошлого тура Анна Ошерова разыграла первый из пяти внедорожников "Джили Эмгранд" – автомобиль достался Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка. Удачной для него стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"!

В финале розыгрыша автомобиля у этого покупателя было сразу 9 игровых кодов из 10 – и количество переросло в качество, суперприз достался именно Руслану! Кстати, удачной для него стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 41-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

"Возможно, я выиграл 5 рублей на телефон?" – отреагировал победитель, ответив на видеозвонок в прямом эфире. А услышав, что ему достался целый автомобиль, не стал скрывать своего удивления: "Да ладно! Машину?"

С НЕБЕС - НА ЗЕМЛЮ

Еще одна гостья сегодняшнего розыгрыша в буквальном смысле слова спустилась с небес на землю - определять судьбу очередного "Джили Эмгранд" прибыла пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе.

Хрупкая девушка с легкостью управляет - ни много ни мало - самым настоящим вертолетом, так что определить очередного победителя 93-го тура не составило для Софии труда. И как взмывает в небо вертолет под управлением Софии, так совсем скоро "улетит" новый "Джили" прямо к дому Владимира Сенкевича из города Лида Гродненской области, который работает заместителем директора одного из частных предприятий.

Судьбу следующего "Джили Эмгранд" определила пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе – теперь внедорожник принадлежит Владимиру Сенкевичу из Лиды, замдиректора одного из частных предприятий. И эта победа стала досрочной!
Судьбу следующего "Джили Эмгранд" определила пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе – теперь внедорожник принадлежит Владимиру Сенкевичу из Лиды, замдиректора одного из частных предприятий. И эта победа стала досрочной!

У этого покупателя в финале розыгрыша суперприза было сразу 10 игровых кодов из 10 – так что его выигрыш стал очевиден досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода!

Эмоции победителя благодаря видеозвонку могла видеть вся страна. А они действительно зашкаливали. "Я выиграл машину!" - что есть силы закричал этот счастливчик в прямом эфире.

КАК В КИНО!..

На экране можно изобразить любую жизнь - настоящую, фантазийную, счастливую или не очень: все, как задумает сценарист и режиссер. Интересно, а каким бы получился фильм о судьбах и эмоциях победителей игры "Удача в придачу!"? Тема кино сегодня более чем актуальна: в эти дни в нашей стране традиционно проходит международный кинофестиваль "Лiстапад", членом жюри которого является режиссер анимационного и игрового кино, сценарист, драматург, поэтесса, лауреат и призер национальных и международных кинофестивалей Елена Турова.

Сегодня Елена подарила неподдельные радостные эмоции сразу двум счастливчикам, разыграв автомобили "Джили Эмгранд". Первый из них достался Юлии Щербе, маме в декрете из города Бреста.

Член жюри международного кинофестиваля "Лiстапад", режиссер Елена Турова разыграла сразу два автомобиля. Один из них выиграла Юлия Щерба, мама в декрете из Бреста. "Это шутка? Не верю!"
Член жюри международного кинофестиваля "Лiстапад", режиссер Елена Турова разыграла сразу два автомобиля. Один из них выиграла Юлия Щерба, мама в декрете из Бреста. "Это шутка? Не верю!"

"Это шутка? – отреагировала молодая мама на поздравления с выигрышем автомобиля, когда ей дозвонились по видеосвязи. – Не верю!" У Юлии двое малышей, так что семейный внедорожник ей очень пригодится!

Второй внедорожник отныне принадлежит Ольге Трусовой из Минска.

Второй внедорожник из рук Елены Туровой достался Ольге Трусовой из Минска. И снова досрочная победа!
Второй внедорожник из рук Елены Туровой достался Ольге Трусовой из Минска. И снова досрочная победа!

И снова победа стала досрочной! В этом туре фортуна точно решила вознаградить участников игры за настойчивость! "Кодов было много", - рассказала победительница во время видеозвонка. А узнав, что выиграла новенький автомобиль, воскликнула: "Вы шутите? Не верится! Спасибо огромное! Эмоции меня переполняют, я не знаю, что и говорить!"

…А МОЖЕТ, КАК В ТЕАТРЕ?!

Победа, а тем более ее осознание - это погружение в другую реальность. Впрочем, еще одна гостья сегодняшнего розыгрыша знает о другой реальности все и даже немного больше. Определять очередного обладателя нового белоснежного автомобиля "Джили Эмгранд" в студию на Денисовской, 8 прибыла директор и художественный руководитель Камерного драматического театра, призер и лауреат международных и республиканских театральных фестивалей, режиссер-постановщик первого белорусского иммерсивного шоу-спектакля по мотивам романа писателя Пауло Коэльо "Дьявол и сеньорита Прим" Наталия Башева.

Еще один "Джили Эмгранд" разыграла директор и художественный руководитель Камерного драматического театра Наталия Башева – владельцем автомобиля стала Любовь Войтович, продавец из Бреста. "Конечно, я хотела выиграть!"
Еще один "Джили Эмгранд" разыграла директор и художественный руководитель Камерного драматического театра Наталия Башева – владельцем автомобиля стала Любовь Войтович, продавец из Бреста. "Конечно, я хотела выиграть!"

Благодаря ее счастливой руке Любовь Войтович, продавец магазина "Калінка" из Бреста, отныне является обладательницей новенького внедорожника! "Конечно, я хотела выиграть! – призналась Любовь, которую видеозвонок из студии игры застал прямо на рабочем месте. - Ура-а-а! Честно, не верю!"

ТЫСЯЧИ РАДОСТНЫХ ЭМОЦИЙ

Еще более 20 000 участников 93-го тура сегодня получили радостные известия о выигрыше денежных призов.

Также своих обладателей нашли более 20 000 денежных призов!
Также своих обладателей нашли более 20 000 денежных призов!

К кому-то такая победа приходит не впервые, кто-то "дебютировал" в рядах победителей игры "Удача в придачу!". Поздравляем всех счастливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" с победой!

Уже ровно через семь дней состоится новый праздник удачи: 94-й тур в самом разгаре. Так что, если вы являетесь обладателем дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, не поленитесь захватить "товар удачи". Любая ваша покупка может обернуться победой - проверено сотнями тысяч победителей игры "Удача в придачу!".

Размещение рекламы на БЕЛТА

Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!
Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4219 BYN 2.416 BYN 2.423 BYN
USD
2.1211 BYN 2.118 BYN 2.124 BYN
RUB
3.2157 BYN 3.208 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе
Все видео

Фотоновости

Ляшенко посетил ОАО "Гродно Азот"
Все фото

Инфографика

7 ноября в Беларуси 7 ноября в Беларуси отмечают День Октябрьской революции.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь выступает за сильную и единую Европу
Лукашенко поручил в следующем году выработать четкий план реконструкции мостов в стране
Изменяются границы, площадь и состав земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Политика
Глен Ховард Президент Джеймстаунского фонда: взаимоотношения между Беларусью и США выходят на новый уровень
Беларусь и Кыргызстан отмечают положительную динамику в развитии двусторонних отношений
Сайдик рассчитывает на дальнейшую поддержку Минска переговоров по ситуации в Украине
Экономика
Беларусбанк выступил генеральным партнером международной экономической конференции KEF-2018
МВФ отмечает стабильность белорусской экономики
Объем белорусского экспорта в Китай в среднесрочной перспективе должен достичь $5 млрд - Снопков
Происшествия
Фото ГТРК Калуга В ДТП в Калужской области погибло трое граждан Беларуси, шестеро пострадали
В Брагинском районе водитель предъявил инспектору ГАИ украденные из угнанной машины права
В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям
Регионы
Николай Шерстнев Начало созданию "деревни будущего" в Витебской области положено – Шерстнев
В Новополоцке многодетные семьи получили ключи от квартир в новом доме
Обновленную дорогу Мочуль-Теребличи открыли в Столинском районе
Спорт
Павел Ходасевич. Фото из архива Белорус Павел Ходасевич завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде
Главный тренер могилевского "Днепра" Сергей Литовченко покинул футбольный клуб
Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче КХЛ
Технологии
Фото из архива В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля
На одном из компьютеров МКС произошел сбой
Тим Бернерс-Ли заявил, что разочарован нынешним состоянием Глобальной сети
Культура
"Минск-Арена". Фото из архива В "Минск-Арене" обустраивают основные площадки детского "Евровидения"
"Лістападзік" показал фильмы - вызовы для детей - председатель жюри
Лучшим сценаристом "Лістападзіка-2018" признан Алдияр Байракимов из Казахстана
В мире
Фото AP Авиакатастрофа в Индонезии: черный ящик показал проблемы с индикатором скорости
В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев - Le Monde
ОБСЕ призывает подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества СММ
Калейдоскоп
Елена Малышева. Фото teleprogramma.pro Малышева раскрыла тайну своего похудения
Ученые назвали идеальное время для того, чтобы бросить курить
Письмо Бодлера продали на аукционе за 234 тыс. евро
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия