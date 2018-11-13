Больше кодов – больше шансов! Сразу два суперприза 94-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достались победителям досрочно!

К цифре 13 многие относятся скептически, считая несчастливым числом. Но только не участники игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Сегодня, 13 ноября, по результатам розыгрыша призов 94-го тура эта цифра превратилась в настоящее число удачи сразу для более 20 000 победителей, которым достались деньги, автомобили и квартира в Минске!

Розыгрыш призов по традиции состоялся в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. И несмотря на истинно ноябрьскую погоду, которая каждый день преподносит нам сюрпризы в виде легких дождиков, туманов и других не очень радостных атмосферных явлений, в студии игры "Удача в придачу!" было как всегда ярко, празднично и, самое главное, никаких туманов - все предельно ясно! Ведь следить за тем, как призы находят своих обладателей, можно было не только непосредственно в самом "Е-сити", но и в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Розыгрыш успешно завершен, все призы 94-го тура нашли своих обладателей - пора познакомиться с самыми удачливыми покупателями этой недели!

Что интересно, уже второй тур подряд сразу два обладателя автомобилей стали известны досрочно - после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. И все благодаря любви к большому шопингу – в финале розыгрыша суперприза у них было 10 игровых кодов из 10, а значит сумма одной из покупок, совершенных на минувшей неделе, превысила 100 рублей. Не зря известное правило игры гласит: больше кодов – больше шансов!

ВПЕРЕД И ВВЫСЬ

Песню с именно таким позитивным и мотивирующим названием сегодня исполнил для всех гостей и зрителей розыгрыша Александр Солодуха. Заслуженный артист Беларуси, с успехом выступивший с сольными концертами в "Минск-Арене" и Кремле, в этот вторник мастерски дарил праздничное настроение во время розыгрыша призов игры "Удача в придачу!" . И песня культового представителя белорусской эстрады стала очень символичной для главного победителя 94-го тура - Николая Шпаковского из Минска, которому Александр Солодуха "вытянул" столичную квартиру! В жизни этот счастливчика уж точно начался настоящий взлет!

"Работал электриком, а буквально сегодня повысили до энергетика", - рассказал победитель, когда удалось дозвониться ему по видеосвязи из студии игры в прямом эфире. Вот уж действительно этот день стал невероятно удачным для Николая. "Спасибо Александру Солодухе, ура-а-а!" – радостно закричал главный счастливчик в ответ на поздравления с выигрышем квартиры. И его стройным хором поддержали коллеги!

Кто знает, быть может, совсем скоро Николай Шпаковский сменит адрес своей прописки на улицу Академика Карского, 8. В микрорайоне Сухарево, где находится новостройка, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс и, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Впрочем, выигранную квартиру также можно сдать в аренду либо продать, ее стоимость превышает 118 000 рублей. Так что перспективы у победителя просто отличные!

АВТО ОТ ЗВЕЗДЫ!

Также сегодня в "Е-сити" были разыграны потрясающие белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд", мощные и практичные, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей каждый. Просто мечта! И счастливые победители не скрывали своих эмоций от выигрыша.

Один из пяти новеньких внедорожников разыграл Александр Солодуха - автомобиль выиграла Светлана Скорая из города Осиповичи Могилевской области. Можно не сомневаться в том, какие именно песни будут звучать из динамиков автомобиля, разыгранного известным певцом!

"Мама родная, о боже! - так победительница отреагировала на звонок из студии игры в прямом эфире и заливисто рассмеялась от счастья. – Это неправда, наверное?" Действительно, в такую удачу сложно поверить сразу!

ЭСТАФЕТА УДАЧИ

Кстати, в "доме удачи" на Академика Карского, 8, в котором сегодня разыграл квартиру Александр Солодуха, живет уже немало победителей игры "Удача в придачу!" . Вскоре туда переедет и гомельчанка Наталья Никитина, которой посчастливилось выиграть квартиру на минувшей неделе. Не так давно на Денисовской, 8 ей вручили ключи от жилья в столице, а сегодня она прибыла в "Е-сити", чтобы разыграть внедорожник "Джили Эмгранд".

Вытянув семь цифр из лототрона, Наталья передала эстафету удачи Алексею Левшакову из деревни Новый Свержень Столбцовского района Минской области, который работает водителем погрузчика в филиале Городейского сахарного комбината.

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша суперприза у Алексея было 10 игровых кодов из 10, и выигрыш стал очевиден уже после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. Кстати, удачной для победителя стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл ". И это уже 42-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

На сообщение о своем выигрыше Алексей Левшаков отреагировал весьма сдержанно и спокойно. Впрочем, когда первый шок пройдет и победитель поверит в свою удачу, можно не сомневаться, эмоций будет гораздо больше!

СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Без сомнений, по настоящему сильные эмоции сегодня испытал и следующий победитель – Алексей Пицуренко из агрогородка Вышемир Речицкого района Гомельской области, сотрудник Белоруснефти. Ведь победу ему принес человек, благодаря своей силе и ловкости попавший в Книгу рекордов Гиннесса, - пожарный-спасатель Евгений Лось из города Бобруйска.

Счастливую улыбку Алексея Пицуренко благодаря видеосвязи смогли увидеть все зрители розыгрыша – скрыть радость победителя не смогла даже плохая связь!

МАСТЕРСТВО ДАРИТЬ УЛЫБКУ

Дарить зрителям яркие и радостные эмоции - настоящее искусство. Директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан знает об этом все! Сегодня в студии игры во время прямого эфира он не только рассказал о новогодней программе цирка, но и подарил непередаваемые эмоции сразу двум счастливчикам, разыграв автомобили "Джили Эмгранд".

Первый внедорожник выиграл Игорь Бегунов, тренер по каратэ из города Бобруйска Могилевской области.

И снова победа стала досрочной – в финале розыгрыша суперприза Игорю принадлежало 10 игровых кодов из 10! "У меня для вас есть роскошная новость, больше бегать не надо, будете ездить на новеньком внедорожнике!" – с юмором поздравил победителя ведущий Дмитрий Кохно, обыграв фамилию счастливчика. И первые эмоции Игоря Бегунова благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна!

Второй автомобиль из рук Владимира Шабана достался Юлии Синявской из Минска, которая работает в Белэнергоремналадке.

Новость о выигрыше автомобиля застала Юлию … в троллейбусе! Очевидно, что новенький внедорожник будет этой победительнице очень кстати. "Я выиграла машину от "Евроопт"!" - воскликнула счастливица на весь троллейбус, узнав о своей победе. Что ж, такие эмоции легко понять!

И БОЛЕЕ 20 000 ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ!

Еще более 20 000 участников 94-го тура сегодня получили радостные известия о выигрыше денежных призов. Поздравляем всех счастливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" с победой!

А если вам пока не повезло, не расстраивайтесь - ведь ровно через неделю состоится новый праздник удачи: 95-й тур в самом разгаре. Так что, если вы являетесь обладателем дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, не поленитесь захватить "товар удачи". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке с покупками, сделанными в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Совершайте нужные вам покупки, верьте в удачу - и пускай вам обязательно повезет, как повезло уже многим участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"!

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