Больше кодов – больше шансов! Сразу два суперприза 94-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достались победителям досрочно!

К цифре 13 многие относятся скептически, считая несчастливым числом. Но только не участники игры
Розыгрыш призов по традиции состоялся в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8. И несмотря на истинно ноябрьскую погоду, которая каждый день преподносит нам сюрпризы в виде легких дождиков, туманов и других не очень радостных атмосферных явлений, в студии игры
Розыгрыш успешно завершен, все призы 94-го тура нашли своих обладателей - пора познакомиться с самыми удачливыми покупателями этой недели!
Что интересно, уже второй тур подряд сразу два обладателя автомобилей стали известны досрочно - после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. И все благодаря любви к большому шопингу – в финале розыгрыша суперприза у них было 10 игровых кодов из 10, а значит сумма одной из покупок, совершенных на минувшей неделе, превысила 100 рублей. Не зря известное правило игры гласит: больше кодов – больше шансов!
ВПЕРЕД И ВВЫСЬ
Песню с именно таким позитивным и мотивирующим названием сегодня исполнил для всех гостей и зрителей розыгрыша Александр Солодуха. Заслуженный артист Беларуси, с успехом выступивший с сольными концертами в "Минск-Арене" и Кремле, в этот вторник мастерски дарил праздничное настроение во время розыгрыша призов игры
"Работал электриком, а буквально сегодня повысили до энергетика", - рассказал победитель, когда удалось дозвониться ему по видеосвязи из студии игры в прямом эфире. Вот уж действительно этот день стал невероятно удачным для Николая. "Спасибо Александру Солодухе, ура-а-а!" – радостно закричал главный счастливчик в ответ на поздравления с выигрышем квартиры. И его стройным хором поддержали коллеги!
Кто знает, быть может, совсем скоро Николай Шпаковский сменит адрес своей прописки на улицу Академика Карского, 8. В микрорайоне Сухарево, где находится новостройка, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни современного горожанина: тут и поликлиника, и школы с детскими садами, и современный спортивный комплекс и, конечно, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Впрочем, выигранную квартиру также можно сдать в аренду либо продать, ее стоимость превышает 118 000 рублей. Так что перспективы у победителя просто отличные!
АВТО ОТ ЗВЕЗДЫ!
Также сегодня в "Е-сити" были разыграны потрясающие белоснежные внедорожники "Джили Эмгранд", мощные и практичные, с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 35 000 рублей каждый. Просто мечта! И счастливые победители не скрывали своих эмоций от выигрыша.
Один из пяти новеньких внедорожников разыграл Александр Солодуха - автомобиль выиграла Светлана Скорая из города Осиповичи Могилевской области. Можно не сомневаться в том, какие именно песни будут звучать из динамиков автомобиля, разыгранного известным певцом!
"Мама родная, о боже! - так победительница отреагировала на звонок из студии игры в прямом эфире и заливисто рассмеялась от счастья. – Это неправда, наверное?" Действительно, в такую удачу сложно поверить сразу!
ЭСТАФЕТА УДАЧИ
Кстати, в "доме удачи" на Академика Карского, 8, в котором сегодня разыграл квартиру Александр Солодуха, живет уже немало победителей игры
Вытянув семь цифр из лототрона, Наталья передала эстафету удачи Алексею Левшакову из деревни Новый Свержень Столбцовского района Минской области, который работает водителем погрузчика в филиале Городейского сахарного комбината.
И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша суперприза у Алексея было 10 игровых кодов из 10, и выигрыш стал очевиден уже после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона. Кстати, удачной для победителя стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл ". И это уже 42-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
На сообщение о своем выигрыше Алексей Левшаков отреагировал весьма сдержанно и спокойно. Впрочем, когда первый шок пройдет и победитель поверит в свою удачу, можно не сомневаться, эмоций будет гораздо больше!
СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
Без сомнений, по настоящему сильные эмоции сегодня испытал и следующий победитель – Алексей Пицуренко из агрогородка Вышемир Речицкого района Гомельской области, сотрудник Белоруснефти. Ведь победу ему принес человек, благодаря своей силе и ловкости попавший в Книгу рекордов Гиннесса, - пожарный-спасатель Евгений Лось из города Бобруйска.
Счастливую улыбку Алексея Пицуренко благодаря видеосвязи смогли увидеть все зрители розыгрыша – скрыть радость победителя не смогла даже плохая связь!
МАСТЕРСТВО ДАРИТЬ УЛЫБКУ
Дарить зрителям яркие и радостные эмоции - настоящее искусство. Директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан знает об этом все! Сегодня в студии игры во время прямого эфира он не только рассказал о новогодней программе цирка, но и подарил непередаваемые эмоции сразу двум счастливчикам, разыграв автомобили "Джили Эмгранд".
Первый внедорожник выиграл Игорь Бегунов, тренер по каратэ из города Бобруйска Могилевской области.
И снова победа стала досрочной – в финале розыгрыша суперприза Игорю принадлежало 10 игровых кодов из 10! "У меня для вас есть роскошная новость, больше бегать не надо, будете ездить на новеньком внедорожнике!" – с юмором поздравил победителя ведущий Дмитрий Кохно, обыграв фамилию счастливчика. И первые эмоции Игоря Бегунова благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна!
Второй автомобиль из рук Владимира Шабана достался Юлии Синявской из Минска, которая работает в Белэнергоремналадке.
Новость о выигрыше автомобиля застала Юлию … в троллейбусе! Очевидно, что новенький внедорожник будет этой победительнице очень кстати. "Я выиграла машину от "Евроопт"!" - воскликнула счастливица на весь троллейбус, узнав о своей победе. Что ж, такие эмоции легко понять!
И БОЛЕЕ 20 000 ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ!
Еще более 20 000 участников 94-го тура сегодня получили радостные известия о выигрыше денежных призов. Поздравляем всех счастливых покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" с победой!
А если вам пока не повезло, не расстраивайтесь - ведь ровно через неделю состоится новый праздник удачи: 95-й тур в самом разгаре. Так что, если вы являетесь обладателем дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, не поленитесь захватить "товар удачи". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке с покупками, сделанными в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".
Совершайте нужные вам покупки, верьте в удачу - и пускай вам обязательно повезет, как повезло уже многим участникам игры
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