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"Не может быть такого!" Пенсионерка из Крупок выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась в прямом эфире!

Общество 04.12.2018 | 19:45
Дуэт "Александра и Константин" определил обладателя квартиры в новостройке Минска в 97-м туре игры "Удача в придачу!"
Дуэт "Александра и Константин" определил обладателя квартиры в новостройке Минска в 97-м туре игры "Удача в придачу!"

Наблюдая за хлопьями первого настоящего снега - а зима в этом году пришла ровно по расписанию, в первый день декабря, - так хочется верить в чудо! Безусловно, без веры чуду не случиться - вот уже в течение почти трех лет существования игры "Удача в придачу!" самые везучие покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" признаются: играли и верили в победу. И ведь везет!

Нельзя не согласиться, "товары удачи" на полках названных магазинов представлены самые разные - всегда что-то да пригодится в хозяйстве. Выходит, приобретая "товар удачи" и предъявляя при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, мы сами, своими руками, привлекаем свою удачу. Разумеется, не без помощи звездных гостей розыгрышей и победителей предыдущих туров игры.

Сегодня, 4 декабря, в первый зимний розыгрыш игры "Удача в придачу!" определился 77-й новосел от "Евроопт". Главные гости розыгрыша 97-го тура игры - колоритный дуэт "Александра и Константин". Почти 15 лет назад, в 2004-м, артисты стали первопроходцами от нашей страны на "Евровидении". А сегодня солистка музыкального дуэта - Александра - помогла определить, кто совсем скоро тоже станет первопроходцем… в новую столичную квартиру по адресу ул. Академика Карского, 8. Свою собственную! Расположенную в современном районе с развитой инфраструктурой, в доме с такими же удачливыми соседями.

Знакомьтесь: главный победитель 97-го тура игры – Галина Макаревич, пенсионерка из города Крупки Минской области.

"Родственников в Минске нет, только внук поступил и уже два года учится в БНТУ, - рассказала Галина Михайловна во время звонка из студии игры в прямом эфире. – Может, вы неправильно сказали, может, не мне звоните? Сколько я играла в разные игры, никогда не выигрывала. Не может быть такого!" И расплакалась от радости!

"Мама очень счастлива, что выиграла квартиру. Нам всем до конца еще не верится! Все звонят, спрашивают, правда или нет. А внуки уже, наверное, обсуждают, кому квартира достанется", - с юмором добавила дочка победительницы, когда удалось дозвониться этой счастливой семье по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов.

Возможно, ровно через неделю Галина Михайловна посетит студию в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы передать эстафету удачи другому участнику игры по итогам 98-го тура, который, кстати, стартовал вчера. А сегодня определять судьбу одного из пяти белых внедорожников "Джили Эмгранд" прибыла будущая соседка этой счастливицы - Ирина Комкова.

Неделю назад Ирине позвонили с новостью о выигрыше квартиры. А сегодня она сама принесла победу одному из участников 97-го тура. Шар за шаром – и внедорожник выиграла Елена Савицкая, мама в декретном отпуске из поселка Цегельня Гомельского района.

Звонок из студии игры в прямом эфире застал Елену по дороге на остановку маршрутки, когда она добиралась от сестры домой. "Класс! – искренне обрадовалась счастливица, услышав о выигрыше. - Сегодня будет праздник!"

За всю историю игры "Удача в придачу!" ее победителям достались уже 311 автомобилей. После сегодняшнего розыгрыша эта цифра выросла до 316! Причем владельцев сразу двух внедорожников помогли определить счастливчики из числа "автомобилистов" предыдущих туров.

Ольга Юшкевич, выигравшая машину в 52-м туре, сегодня "вытянула" автомобиль для Ирины Козел, контролера на предприятии "Пинскдрев", а на данный момент мамы в декретном отпуске из города Пинска Брестской области.

"Конечно, ждем побед!" – ответила Ирина на звонок. А узнав, что выиграла автомобиль, закричала: "Класс! Это точно не сон?" Кстати, свою победу эта счастливица встретила в кругу семьи!

Ксения Лазарчик, которая стала обладательницей автомобиля в 50-м туре, сегодня вытянула из лототрона цифры, ставшие победными для Андрея Оленцевича из города Мозыря Гомельской области, оператора на заводе "Мозырьсоль".

"Мне позвонили уже и сказали, что я что-то выиграл, но еще не знаю что",- в радостном предвкушении сообщил Андрей, подняв трубку мобильного телефона. Но услышав, что выиграл один из главных призов, только недоверчиво рассмеялся. Еще бы – в такую удачу сложно поверить сразу!

Следующий внедорожник "Джили Эмгранд" разыграл Александр Шаппо - маститый белорусский скульптор, график, художник-постановщик. Сегодня своими золотыми руками мастер создал еще одно произведение. На сей раз не по профилю, но запомнится оно точно надолго: с помощью Александра Шаппо обладательницей новенького автомобиля сегодня стала Елена Свист, воспитатель в дошкольном учреждении из деревни Озерщина Речицкого района Гомельской области.

"Мне уже знакомые позвонили, сказали: будешь возить", - сообщила победительница во время видеозвонка из студии игры. И так растрогалась, когда узнала, что действительно выиграла внедорожник, что чуть не расплакалась: "Конечно, автомобиль нужен. Права есть, а вот машины не было!"

Кстати, удачной для Елены стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 44-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

Начало зимы всегда приходит вместе с предвкушением новогодних праздников. Действительно, до Нового года осталось всего ничего, многие начинают готовиться к нему уже сейчас. Игра "Удача в придачу!" не осталась в стороне и ознаменовала начало волшебной поры, пригласив по-настоящему "новогоднего" гостя. Определить обладателя еще одного внедорожника в студию игры прибыл заслуженный артист Республики Беларусь, главный Дед Мороз страны - Владимир Радивилов. И пусть сегодня Владимир был не в сценическом образе, чудо он все-таки совершил, а именно – принес победу Жанне Сацкевич из города Лунинец Брестской области, домохозяйке, которая сейчас воспитывает маленькую дочь.

Первые эмоции Жанны и ее ребенка благодаря видеозвонку смогли увидеть все! "Ура, ура, ура! Спасибо вам огромное, - восторженно воскликнула счастливица в ответ на новость о своей победе. – Я пока еще не верю в это!" А на заднем фоне уже вовсю звучал звонок – наверняка Жанну спешили поздравить не только ведущие игры!

Завершился розыгрыш 97-го тура игры "Удача в придачу!" ярким конфетти побед: определились обладатели более чем 20 000 денежных призов!

Ровно через неделю - 98-я встреча с удачей. Наблюдать за розыгрышем можно будет как всегда в 18.20 в прямом эфире на телеканале ОНТ или в интернет-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Тем более что страсти накаляются: 11 декабря "Евроопт" разыграет столичную квартиру, 20 000 денежных призов и… 3 автомобиля. А еще два солидных денежных приза по 40 000 (!) рублей. Сможете быстро придумать, что хотели бы приобрести на эти деньги? Впрочем, пока идет 98-й тур - приобретать нужно "товары удачи", чтобы приблизить свои шансы на победу!

Так что все - в "Евроопт", магазины, которые второй год подряд самими покупателями признаются лучшими по итогам голосования в рамках престижной премии "Народная марка". Напомним, 29 ноября торговая сеть "Евроопт" стала лидером сразу в шести номинациях премии "Народная марка", включая Гран-при услуг.

По итогам народного голосования, охватившего всю страну, магазины "Евроопт" признаны лучшими во всех форматах - от небольших торговых объектов шаговой доступности до гипермаркетов. Награду получила и собственная торговая марка компании - "Бабушкина кухня". А лучшим онлайн-гипермаркетом страны участники голосования назвали "Е-доставку".

Впрочем, получить игровые коды можно и за покупки в магазинах "Бруснiчка" и интернет-гипермаркете "ГиперМолл", которые также входят в холдинг "Евроопт". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи". Не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Способов встретиться с удачей много - выбирайте любой! И пускай вам обязательно повезет в предстоящий вторник!

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