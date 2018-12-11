Квартиру от "Евроопт" выиграл военнослужащий, а обладательница автомобиля примчалась в студию игры в прямом эфире!

На улице почти середина декабря, праздники все ближе, а зима, как настоящая неприступная красавица, то радует нас отличным настроением, солнцем и снегом, то начинает заливать дождями слез. Но, несмотря на то, что с погодой на улице пока все переменчиво и непонятно, в студии игры "Удача в придачу!" всегда тепло, уютно и замечательно! И уже вовсю чувствуется предпраздничное настроение, какое бывает только зимой, накануне Нового года!

Сегодня атмосфера праздника и волшебства в студии игры была еще более ощутимой, ведь на розыгрыш призов 98-го тура игры "Удача в придачу!" заглянула одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса нашей страны, постоянная участница престижных фестивалей и телепроектов, в творческом багаже которой 3 сольных альбома и 11 видеоклипов, - певица Влада. Солистка Белгосфилармонии, "Блондинка-зима" белорусской эстрады разыграла главный приз 98-го тура игры - квартиру в Минске. А в финале розыгрыша преподнесла зрителям музыкальный сюрприз, исполнив несколько песен, в том числе и ту самую "Блондинку-зиму"!

Влада преподнесла зрителям музыкальный сюрприз, исполнив несколько песен, в том числе и ту самую "Блондинку-зиму"!

Компанию обаятельной исполнительнице по хорошей традиции составили другие известные персоны нашей страны и победители прошлых туров игры, которые определили судьбу трех стильных внедорожников "Джили Атлас", более 20 000 денежных призов и… двух крупных сумм по 40 000 рублей каждая! Как проходил розыгрыш в реальном режиме времени мог увидеть каждый желающий - с 18.20 он транслировался в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. А можно было и заглянуть по адресу ул. Денисовская, 8 - прямо в студию игры в минском "Е-сити"!

Интересно, какие подарки загадали себе к Новому году счастливчики, которые выиграли главные призы 98-го тура игры "Удача в придачу!" . Об этом мы узнаем немного позже, в четверг, когда главным победителям вручат их суперпризы. А пока давайте познакомимся с ними самими!

По-настоящему волшебные перемены в жизни наступили перед новогодними и рождественскими праздниками у Алексея Седельникова, военнослужащего из городского поселка Мачулищи Минского района.

Квартиру в Минске выиграл военнослужащий из городского поселка Мачулищи Алексей Седельников. "Я в смятении, если честно!"

Отныне у этого счастливчика появилась просторная столичная квартира по адресу Академика Карского, 8, в удобном и развитом микрорайоне Сухарево, где есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Впрочем, если на переезд победитель не решится, выигранную недвижимость всегда можно сдать в аренду или продать. Квартира в Минске открывает массу возможностей изменить жизнь к лучшему!

В столичном районе, где находится новостройка с выигранной квартирой, есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни!

Совсем не удивительно, что Алексей, узнав о своем выигрыше во время звонка в прямом эфире из студии игры, от шока сразу не поверил в реальность происходящего! "Я в смятении, если честно", - признался он. А услышав, что действительно выиграл главный приз, недоверчиво воскликнул: "Не может быть, да ладно!"

А как вам возможность выиграть 40 000 рублей, которая появилась у всех участников игры "Удача в придачу!" с 98-го тура? На что бы вы потратили такую кругленькую сумму? Впрочем, можно не сомневаться, победители игры, которые выиграли этот приз сегодня, найдут немало вариантов для его применения!

Итак, кто в этот вторник стал на 40 000 рублей богаче? Первого счастливчика определил заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин - целый чемодан денег достанется Евгению Тымановичу, работнику таможенной службы из Минска.

Главный дирижер Президентского оркестра Виктор Бабарикин разыграл первые 40 000 рублей – эта сумма досталась Евгению Тымановичу, работнику таможенной службы из Минска. "Очень большая сумма!"

Новость о победе застала Евгения на работе. "Как вы думаете, что может быть в кейсе?" – обратился к нему ведущий игры Дмитрий Кохно, когда дозвонился в прямом эфире из студии игры. "Документы? Может быть, денежные документы?" – предположил Евгений. И оказался прав. "Неожиданно! – ошеломленно признался он, когда услышал о выигрыше 40 тыс. рублей. – Чувства даже пока трудно описать. Очень большая сумма! Играйте, надейтесь, и удача обязательно придет!"

Второй денежный приз на 40 000 рублей разыграла Марта Моторина, которая выиграла один из суперпризов в 21-м туре игры "Удача в придачу!" . На этот раз крупно повезло Виталию Ермакову из Могилева.

Обладателя второй суммы в 40 000 рублей определила победительница 21-го тура Марта Моторина – на этот раз крупно повезло Виталию Ермакову из Могилева. "Ура-а-а!"

Победителю удалось дозвониться в прямом эфире по видеосвязи. "Сейчас уже чувствую себя очень хорошо", - с улыбкой признался он, узнав, что ему звонят из студии игры "Удача в придачу!" . А услышав, что выиграл 40 000 рублей, закричал от души: "Ура-а-а!"

После того, как были разыграны две солидные суммы, эквивалентные стоимости новенького внедорожника, настало время определить и собственно владельцев трех автомобилей!

Первый из внедорожников "Джили Атлас" разыграла Татьяна Корзун, которой повезло выиграть машину в 18-м туре. Семь цифр - и победителем стала Елена Михайленко из Минска, работник одного из столичных кадровых агентств.

Победительница 18-го тура Татьяна Корзун разыграла первый "Джили Атлас" - автомобиль достался Елене Михайленко из Минска, работнику кадрового агентства.

Искреннюю улыбку Елены благодаря видеозвонку смогли увидеть все. "Ура-а-а! Просто не верится! – призналась эта счастливица. - У нас есть семейный автомобиль, но личного у меня нет". Радостную новость победительница узнала у станции метро Партизанская. "Мне не с кем поделиться тут своим счастьем", - сказала она. А потом по предложению Дмитрия Кохно буквально за 20 минут домчалась на такси в "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы отпраздновать свою победу прямо в студии игры.

"Это чудо, это прямо какой-то огромный-огромный новогодний подарок! – эмоции Елену просто переполняли. - День прошел в рабочей обстановке, муж не смог забрать с работы, поехала домой на метро, и вдруг …звонок! Первой позвонила маме, она смотрит все розыгрыши! Она была так рада! Я сказала: смотри розыгрыш дальше, я сейчас приеду в студию игры!".

На радостях счастливица примчалась прямо в студию игры в "Е-сити"! "Это чудо, это прямо какой-то огромный-огромный новогодний подарок!"

А всего через пару минут в студию игры примчался… муж победительницы - Дмитрий! "Играйте, верьте в чудеса! – пожелал всем он. - Откровенно говоря, 10 лет назад мы выиграли автомобиль в другой игре, и вот – еще один автомобиль!" Так что эта семья – настоящие любимчики фортуны!

Судьбу следующего внедорожника определила директор первого государственного конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" Алеся Кокошникова - на этот раз повезло Ольге Малаш, заведующей центральным складом завода из Гомеля.

Директор конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" Алеся Кокошникова определила судьбу следующего внедорожника – его выиграла Ольга Малаш из Гомеля, заведующая складом. "Я так этого ждала, ходила в "Евроопт" все время!"

"Ура-а-а! – искренне радовалась своей удаче эта победительница во время видеозвонка из студии игры. – Я очень счастлива, так этого ждала, ходила в "Евроопт" все время, покупала "товары удачи". А сегодня смотрела розыгрыш в прямом эфире и видела свою фамилию, а потом принимала поздравления!"

Третий серебристый "Джили Атлас" разыграла Галина Лычковская, выигравшая автомобиль в 44-м туре, - удача улыбнулась Елене Евмененко из Гомеля.

Победительница 44-го тура Галина Лычковская передала эстафету удачи Елене Евмененко из Гомеля.

В феврале народной игре "Удача в придачу!" исполнится уже три года! И с каждым туром список счастливчиков, жизнь которых изменили к лучшему их повседневные покупки, растет! За время игры своих обладателей уже нашли 78 квартир, 319 автомобилей и почти 2,5 миллиона других призов!

В разгаре 99-й тур игры, а значит, новые призы уже ждут своих обладателей! Квартира в Минске, 3 внедорожника, крупные призы по 40 тыс. рублей и более 20 000 других призов будут разыграны 18 декабря. Как всегда удачной может стать любая ваша покупка в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Главное условие - не забудьте про "товар удачи" и при расчете используйте дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Следующий розыгрыш 18 декабря - успейте сделать удачную покупку!

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