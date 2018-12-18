"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!

Пошел обратный отсчет! В эту пору года даже объяснять не надо, чего именно так ждет и молодежь, и старшее поколение: конечно же, Нового года!

И пусть принято считать, что Новый год - это своеобразная точка отсчета для каких-то новых дел, планов или идей, для шестерых белорусов именно 18 декабря стало точкой разделения жизни на "до" и "после". До сегодняшнего дня они были просто участниками игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Теперь же они ее победители!

Шквал аплодисментов и поздравления принимает сегодня Ольга Ладутько, бухгалтеру из Минска. Постоянные зрители розыгрышей "Удача в придачу!" знают, что исход игры предугадать невозможно, и вот сегодня то ли звезды сложились, то ли руку художественного руководителя вокальной группы "Чистый голос" Валерия Пригуна направляла сама судьба - невероятно повезло именно Ольге. Она выиграла квартиру в Минске, расположенную по адресу ул. Академика Карского, 8, в обустроенном районе, где есть все для комфортной современной городской жизни!

"Прекрасно, я так долго ждала этого звонка! – призналась счастливица, когда ей дозвонились из студии игры в прямом эфире. – Я не верю! Спасибо большое!" И … расплакалась от счастья.

"Я просто очень часто делаю покупки в "Евроопт", и мне стало обидно, что не выигрываю, вот и сказала: все, точно выиграю! И – выиграла! - с улыбкой рассказала Ольга во время видеозвонка чуть позже. – Последнее время часто делала покупки для мужа, он сейчас находится в больнице. Я хочу пожелать всем людям - такая предновогодняя неделя, надо верить в чудеса! Как только начинаешь верить, все сбывается!"

По сложившейся традиции игры "Удача в придачу!" передавать эстафету побед прибывают и победители прошлых туров. Буквально неделю назад военнослужащий Александр Седельников из г.п. Мачулищи Минского района стал минчанином, выиграв столичную квартиру. Сегодня Александр определил обладателя одного из денежных призов по 40 000 рублей: Илона Павлюкевич, маме в декретном отпуске из Лиды Гродненской области.

"40 000 выиграли! – не скрывала своих эмоций молодая мама, хохоча и плача одновременно от радости, когда ей позвонили из студии игры. – Что чувствую? Восторг, это вообще, я не знаю! Ура-а-а!"

На 40 000 рублей сегодня обогатился и менеджер по продажам Александр Биюц из Минска. Пополнить свой денежный счет кругленькой суммой этот победитель смог благодаря Анне Добролет, которая в 32-м туре игры "Удача в придачу!" стала обладательницей автомобиля!

"Это лучше, чем машина! – обрадовался Александр, услышав о выигранном призе. – Ура-а-а!" Кстати, удачной для Александра Биюца стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете “ГиперМолл”.

Еще одну эстафету удачи передала сегодня Вероника Сардыко. Как говорится, от автомобилиста - автомобилисту. В 43-м туре игры Вероника получила звонок из студии игры "Удача в придачу!" о выигрыше авто. А сегодня благодаря этой победительнице владелицей жемчужно-серебристого внедорожника "Джили Атлас" стала Татьяна Дубовик из Минска, которая работает технологом в магазине "Корона" на улице Кальварийской. Кстати, это уже не первый раз, когда суперпризы в игре от "Евроопт" выигрывают представители конкурирующих торговых сетей!

Победу Татьяне принесла покупка в онлайн-гипермаркете “Е-доставка”. И это уже 46-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

Однозначно с сегодняшнего дня все будет в шоколаде у Эмиля Бахтиева, электрогазосварщика из Минска. Эмиль не просто выиграл автомобиль "Джили Атлас" в 99-м туре игры "Удача в придачу!" . Подсластила победу для него и гостья сегодняшнего розыгрыша - шоколатье Наталья Сидорова.

"У меня есть права, но автомобиля на данный момент нет, - рассказал Эмиль, ответив на видеозвонок из студии игры в прямом эфире. - Вы, наверное, меня разыгрываете! Это серьезно?" А на лице победителя в это время эмоции менялись одна за другой!

Важная новость сегодня прозвучала и в одном из домов Витебска. Именно туда направился третий разыгранный серебристый "Джили Атлас". Заведующая информационно-аналитическим отделом Национального исторического музея Республики Беларусь Дарья Овчинникова своей счастливой рукой доставила, пожалуй, самый важный экспонат для Николая Фадеева.

Как выяснилось во время звонка из студии игры, из-за проблем со зрением (дедушка совсем ничего не видит), делать покупки ему помогают родные. И одна из таких покупок стала счастливой! "Вы шутите, вы издеваетесь надо мной?" – не поверил, что такое бывает, Николай Павлович. А вот его дочка на новость отреагировала радостным: "Ура-а-а!"

Кстати, распорядиться выигранным призом победитель может по своему усмотрению, в том числе и продать. При этом никаких дополнительных затрат ему нести не придется – за все суперпризы налоги "Евроопт" уже оплатил.

И пусть на большей части территории страны сегодня снегопад. "Деньгопад" сейчас обрушился без преувеличения на всю страну. Более 20 000 денежных призов нашли своих обладателей - наблюдать за их розыгрышем можно было в прямом интернет-эфире на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях.

А тем временем в самом разгаре юбилейный, 100-й, тур игры "Удача в придачу!" . Нельзя не согласиться, что стать победителем розыгрыша с таким круглым порядковым номером было бы особенно почетно. Что ж, все дело только в руках участников игры. До 23 декабря включительно необходимо совершить покупку в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка" либо в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты и, конечно же, захватив при этом один из множества "товаров удачи".

Уже через неделю, 25 декабря, в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямом интернет-эфире мы будем наблюдать за тем, как в сотый раз удача заглянет в гости к участникам игры. Да не одна! Не пропустите: ровно через неделю вестником удачи станет народный артист Российской Федерации Михаил Сергеевич Боярский!

Кто хочет стать обладателем суперпризов игры из рук мэтра? Запасайтесь игровыми кодами!

Впрочем, у "Евроопт" есть еще множество подарков и сюрпризов для своих покупателей. До 6 января проходит акция "Сказки оживают в "Евроопт", в рамках которой можно приобрести книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями. Кроме того, в разгар новогодних карнавалов и утренников проводится и конкурс костюмов, 15 победителей которого получат в подарок современный планшет. Подробности и условия конкурса ищите на сайте evroopt.by .

Новый год приходит с сюрпризами! Да еще с какими! Многие покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "Гипермолл" уже в игре. Присоединяйтесь!

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