Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!

Желания можно загадывать по-разному. Кто-то предпочитает это делать под бой курантов (Новый год, кстати, все ближе!). Кто-то ждет звездопада и загадывает желание на падающие звезды. Для кого-то любое событие - это знак, чтобы задумать что-то особенно значимое. Но чаще всего загадывают желания покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Всякая их покупка с "товаром удачи" и картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой - это повод задуматься о мечте. Но что самое удивительное, каждый вторник желания исполняются!
Сегодня большая мечта сбылась у шести участников 96-го тура игры
Победа может прийти нежданно-негаданно. Но всякий раз она кажется неслучайной: как будто звезды сошлись в нужное время и в нужном месте. Сегодня дарить неописуемые эмоции в студию розыгрыша игры
"Нахожусь в деревне у мамы, дрова заготавливаем", - рассказала Ирина, когда ей дозвонились из студии игры в прямом эфире. А услышав невероятную новость о выигрыше квартиры, поверила не сразу: "Это, наверное, шутка. Я не могу поверить! Спасибо, ура-а-а!"
Немного позже, уже во время прямого интернет-эфира, удалось снова дозвониться победительнице. "Настроение просто отличное после такого известия! Все, и мама, и муж, бегают и не знают, правда это или неправда. И я еще не могу прийти в себя. Это просто чудо! Я всегда ходила в магазин и надеялась, думала, что не может быть, чтобы я ничего не выиграла, - призналась победительница. - Жилье нам очень надо, у детей уже есть свои семьи, живем все вместе в двухкомнатной квартире".
Вполне вероятно, Ирина совсем скоро познакомится с Андреем Шаркевичем, который неделю назад выиграл квартиру в этом же доме. Андрей наверняка будет не прочь провести экскурсию по окрестностям для новой соседки - а там есть много чего интересного: уютный лесопарк неподалеку, спорткомплексы, ну а если нужно будет зайти за покупками - крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 находится совсем неподалеку. В этом районе есть все для комфортной современной городской жизни.
Впрочем, сегодня в студию игры
Впереди - еще четыре интересных гостя и четыре исполненных желания. Не будем тянуть!
Александру Герасименю знает вся Беларусь! Девушка блистательно представила нашу страну на олимпиадах в Лондоне и Рио, неоднократно поднималась на пьедестал почета в мировых первенствах по плаванию, а совсем недавно наша "золотая рыбка" стала мамой. Александра - девушка, безусловно, счастливая, а сегодня она принесла настоящее счастье Анне Татариновой, маме в декретном отпуске из города Калинковичи Гомельской области, которая выиграла автомобиль в 96-м туре игры
Кстати, в финале розыгрыша этого суперприза после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона, на автомобиль претендовали всего два покупателя, причем шансы распределились поровну – у каждого участника было 5 игровых кодов. Но удача выбрала Анну!
Благодаря видеозвонку улыбку Анны увидела вся страна, а она сама смогла оценить свой новенький внедорожник в прямом эфире. "У меня нет слов! – призналась молодая мама. – Спасибо большое!"
Победа в игре
"Чувства просто переполняют, не верится, что это действительно со мной случилось, - поделилась эмоциями Ирина, которая работает специалистом в Белагропромбанке. – Нужно верить, играть и все получится!" Радость победы во время видеозвонка в прямом эфире с Ириной разделил ее сын Даниил.
Кстати, удачу Ирине принесла покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 43-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!
Продолжаем парад побед! Следующий гость сегодняшнего розыгрыша, несмотря на юный возраст, - уже человек титулованный. Речь об Антоне Лемеше - будущем враче-педиатре. Буквально на днях молодой человек, пятикурсник Гродненского медицинского университета, стал победителем республиканского конкурса "Студент года - 2018". А сегодня молодой человек сам определил одного из главных победителей 96-го тура - следующий внедорожник "Джили Эмгранд" достался Алексею Румасу из города Светлогорска Гомельской области, который работает на буровых скважинах.
Широкую и искреннюю улыбку Алексея видели все зрители, когда во время видеозвонка из студии игры этот счастливчик в прямом эфире закричал: "Ура-а-а!" Радостная новость застала победителя в дороге. "Еду забирать младшего брата с карате", - рассказал он. Что ж, совсем скоро Алексей сможет делать это на новеньком блестящем внедорожнике!
Победа в игре
"Боже, не может быть! – отреагировала Анна на новость о своем выигрыше, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи в прямом эфире из студии игры. – Спасибо большое, это такая неожиданность!"
Но кто сказал, что удача приходит лишь к избранным? Сегодня еще более 20 000 участников 96-го тура игры
К вере в удачу достаточно добавить совсем немного: совершать покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", обязательно включать в покупку "товар удачи", предъявлять кассиру или указывать на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все!
А дальше - дело техники. Вернее, дело удачи. Уже в следующий вторник, 4 декабря, гости розыгрыша 97-го ту ра и
Ровно через 7 дней в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 вновь состоится праздник осуществления желаний. Не отказывайте себе в удаче. Вы знаете, что для этого нужно делать!
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