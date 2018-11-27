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Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!

Общество 27.11.2018 | 19:42

Желания можно загадывать по-разному. Кто-то предпочитает это делать под бой курантов (Новый год, кстати, все ближе!). Кто-то ждет звездопада и загадывает желание на падающие звезды. Для кого-то любое событие - это знак, чтобы задумать что-то особенно значимое. Но чаще всего загадывают желания покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Всякая их покупка с "товаром удачи" и картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой - это повод задуматься о мечте. Но что самое удивительное, каждый вторник желания исполняются!

Сегодня большая мечта сбылась у шести участников 96-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". 27 ноября они выиграли 5 белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд" и столичную квартиру!

Победа может прийти нежданно-негаданно. Но всякий раз она кажется неслучайной: как будто звезды сошлись в нужное время и в нужном месте. Сегодня дарить неописуемые эмоции в студию розыгрыша игры "Удача в придачу!" прибыла виртуозная скрипачка Маймуна. Улыбчивая и солнечная артистка стала настоящим лучиком света для Ирины Комковой из Минска, контролера ОТК на радиаторном заводе, которая благодаря Маймуне стала обладательницей столичной квартиры по ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево.

"Нахожусь в деревне у мамы, дрова заготавливаем", - рассказала Ирина, когда ей дозвонились из студии игры в прямом эфире. А услышав невероятную новость о выигрыше квартиры, поверила не сразу: "Это, наверное, шутка. Я не могу поверить! Спасибо, ура-а-а!"

Немного позже, уже во время прямого интернет-эфира, удалось снова дозвониться победительнице. "Настроение просто отличное после такого известия! Все, и мама, и муж, бегают и не знают, правда это или неправда. И я еще не могу прийти в себя. Это просто чудо! Я всегда ходила в магазин и надеялась, думала, что не может быть, чтобы я ничего не выиграла, - призналась победительница. - Жилье нам очень надо, у детей уже есть свои семьи, живем все вместе в двухкомнатной квартире".

Вполне вероятно, Ирина совсем скоро познакомится с Андреем Шаркевичем, который неделю назад выиграл квартиру в этом же доме. Андрей наверняка будет не прочь провести экскурсию по окрестностям для новой соседки - а там есть много чего интересного: уютный лесопарк неподалеку, спорткомплексы, ну а если нужно будет зайти за покупками - крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 находится совсем неподалеку. В этом районе есть все для комфортной современной городской жизни.

Впрочем, сегодня в студию игры "Удача в придачу!" Андрей прибыл, чтобы дать пять еще одному счастливчику и определить обладателя одного из пяти белых "Джили Эмгранд". С удачливой руки Андрея Шаркевича поздравления сегодня принимает ­­ Николай Данилович из агрогородка Конюхи Берестовицкого района Гродненской области!

Впереди - еще четыре интересных гостя и четыре исполненных желания. Не будем тянуть!

Александру Герасименю знает вся Беларусь! Девушка блистательно представила нашу страну на олимпиадах в Лондоне и Рио, неоднократно поднималась на пьедестал почета в мировых первенствах по плаванию, а совсем недавно наша "золотая рыбка" стала мамой. Александра - девушка, безусловно, счастливая, а сегодня она принесла настоящее счастье Анне Татариновой, маме в декретном отпуске из города Калинковичи Гомельской области, которая выиграла автомобиль в 96-м туре игры "Удача в придачу!".

Кстати, в финале розыгрыша этого суперприза после шестой цифры из семи, вытянутых из лототрона, на автомобиль претендовали всего два покупателя, причем шансы распределились поровну – у каждого участника было 5 игровых кодов. Но удача выбрала Анну!

Благодаря видеозвонку улыбку Анны увидела вся страна, а она сама смогла оценить свой новенький внедорожник в прямом эфире. "У меня нет слов! – призналась молодая мама. – Спасибо большое!"

Победа в игре "Удача в придачу!" - это красиво! И какие нарядные, счастливые, веселые приезжают наши победители на церемонию торжественного вручения призов. Но вручать призы будем позже, в четверг. Сегодня красивую победу в виде внедорожника "Джили Эмгранд" Ирине Сергеевой из города Копыля Минской области подарила Ольга Кардаш - топовый белорусский дизайнер одежды.

"Чувства просто переполняют, не верится, что это действительно со мной случилось, - поделилась эмоциями Ирина, которая работает специалистом в Белагропромбанке. – Нужно верить, играть и все получится!" Радость победы во время видеозвонка в прямом эфире с Ириной разделил ее сын Даниил.

Кстати, удачу Ирине принесла покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 43-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры шесть столичных квартир!

Продолжаем парад побед! Следующий гость сегодняшнего розыгрыша, несмотря на юный возраст, - уже человек титулованный. Речь об Антоне Лемеше - будущем враче-педиатре. Буквально на днях молодой человек, пятикурсник Гродненского медицинского университета, стал победителем республиканского конкурса "Студент года - 2018". А сегодня молодой человек сам определил одного из главных победителей 96-го тура - следующий внедорожник "Джили Эмгранд" достался Алексею Румасу из города Светлогорска Гомельской области, который работает на буровых скважинах.

Широкую и искреннюю улыбку Алексея видели все зрители, когда во время видеозвонка из студии игры этот счастливчик в прямом эфире закричал: "Ура-а-а!" Радостная новость застала победителя в дороге. "Еду забирать младшего брата с карате", - рассказал он. Что ж, совсем скоро Алексей сможет делать это на новеньком блестящем внедорожнике!

Победа в игре "Удача в придачу!" - это признание. Признание самой госпожой Удачей! Еще одна наша гостья знает о признании все, впрочем, в ее деле на все воля народа. Пятый белоснежный внедорожник "Джили Эмгранд" сегодня разыграла Алена Устинович - продюсер престижной премии "Народная марка". Ежегодно она поздравляет с заслуженной победой десятки любимых белорусами брендов и компаний. А теперь благодаря Алене поздравления принимает Анна Комаед, электромонтер из Минска.

"Боже, не может быть! – отреагировала Анна на новость о своем выигрыше, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи в прямом эфире из студии игры. – Спасибо большое, это такая неожиданность!"

Но кто сказал, что удача приходит лишь к избранным? Сегодня еще более 20 000 участников 96-го тура игры "Удача в придачу!" убедились в том, что победа - реальна. Они выиграли денежные призы! Для кого-то это очередной выигрыш, кто-то выиграл впервые, но нельзя не согласиться, что ни одна победа не состоялась бы, если б участники игры не верили в свою удачу!

К вере в удачу достаточно добавить совсем немного: совершать покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", обязательно включать в покупку "товар удачи", предъявлять кассиру или указывать на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все!

А дальше - дело техники. Вернее, дело удачи. Уже в следующий вторник, 4 декабря, гости розыгрыша 97-го ту ра и"Удача в придачу!" определят новых невероятных счастливчиков. Наблюдать за розыгрышем можно так же, как и сегодня: в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Ровно через 7 дней в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 вновь состоится праздник осуществления желаний. Не отказывайте себе в удаче. Вы знаете, что для этого нужно делать!

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