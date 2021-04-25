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25 апреля 2021, 21:26

Рубки леса в Беларуси проводятся выверенно и планово - Дрожжа

Фото из архива
Фото из архива

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рубки леса в Беларуси проводятся выверенно и планово. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Рубки не проводятся там, где захочется отдельно взятому лицу. Раз в 10 лет проходит так называемая инвентаризация лесного фонда. С учетом возраста древесины, состава лесов намечаются мероприятия по ведению лесного хозяйства на протяжении следующих 10 лет. У нас сегодня пиковая лесистость для Беларуси за последние 100 лет - свыше 40% территории", - сказал Виталий Дрожжа.

По его словам, максимальные объемы вырубки были в 2018 году в связи с усыханием сосновых насаждений. В последующие годы эта проблема пошла на спад, и объемы снизились. "Все мероприятия выверены и плановы", - подчеркнул министр.

Виталий Дрожжа обратил внимание на то, что Беларусь входит в десятку передовых лесных держав по площади лесов и по количеству древесины на одного жителя. "У нас все благополучно, и площадь лесов прирастает. Мы высаживаем деревьев намного больше, чем рубим", - отметил он.-0-

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