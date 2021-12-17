Рудый: белорусская молодежь стремится к самореализации и получению качественного образования

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь стремится к самореализации и получению качественного образования. Об этом заявил заместитель министра образования Сергей Рудый на международной научной конференции "Cовременный мир и национальные интересы Республики Беларусь", которая проходит сегодня в Белорусском государственном университете, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, Беларусь по праву считают государством, в котором реализовывается принцип образования через всю жизнь. "Однако для создания большей устойчивости стране требуются не только грамотные, предприимчивые, компетентные кадры, но и высоконравственные личности, обладающие развитым уровнем ответственности за свою судьбу и судьбу страны", - обратил внимание он.

"Прошлогодние события показали, насколько важно не допустить влияния деструктивных сил на молодежь, уберечь молодых людей от призывов к дестабилизации общества, участия в антигосударственных акциях. Министерство образования ведет работу в этом направлении. Сегодня можно смело утверждать, что нашей молодежи такие призывы и влияния чужды, им характерна практическая уравновешенность, отсутствие массового политического и религиозного национального экстремизма. Молодые люди стремятся к жизненному благополучию, самореализации в обществе, заинтересованы в получении качественного образования и профессиональной подготовки", - подчеркнул Сергей Рудый.

Конференция проходит на базе Белорусского государственного университета с участием более 100 экспертов из самых разных сфер и ведущих научных центров страны. "Тематика мероприятия затрагивает, с одной стороны, понятие национальной безопасности, с другой - вопрос образования, - сказал ректор БГУ Андрей Король. - Анализируя ряд статей из западно- и восточноевропейских территорий, постсоветского пространства, все больше появляется даже с точки зрения образовательного ракурса тревожных мыслей, что простая просветительская деятельность по передаче достижений человечества от учителя ученику не гарантирует, что мы добьемся высокого результата. Для воспитания человека будущего нужны новые подходы и формы. Отрадно отметить, что университетское образование благодаря мощной научной школе позволяет выявлять новые, свежие идеи студентов, аспирантов и магистрантов".

Участниками масштабной дискуссии стали специалисты в сфере международных отношений, экономики и права. Их выступления затронут аспекты внешней политики Беларуси в условиях формирующейся новой биполярности и белорусско-китайского сотрудничества. Организатором конференции выступает БГУ совместно с Министерством образования и Государственным секретариатом Совета безопасности.-0-