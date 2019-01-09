Руководитель коллектива "Судьбы": молодежь должна знать правду о Великой Отечественной войне

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна знать правду о Великой Отечественной войне, помнить те события. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала художественный руководитель творческого коллектива бывших малолетних узников фашистских концлагерей "Судьбы" Первомайского района Минска, ставшего лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, Людмила Бурдыко.

Участники коллектива проводят большую работу по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о Великой Отечественной войне: посещают уроки мужества в школах, высших учебных заведениях, лицеях, воинских частях, выступают с концертными программами на предприятиях, в госпиталях, домах инвалидов, на районных, городских и международных праздниках, организуют презентации книг на тему Великой Отечественной войны.

"В нашем коллективе 28 человек - бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Люди, которые пережили весь ужас войны, видели своими глазами, как рядом умирали их мамы, страдали близкие. Они неравнодушны, не хотят, чтобы такое повторилось. И делают все возможное, чтобы донести неискаженную правду о том времени, в первую очередь, до молодежи", - отметила Людмила Бурдыко.

По ее словам, в последнее время в мире предпринимаются попытки переписать историю, "обелить" сущность фашизма. "Уже на протяжении почти 15 лет мы говорим о том, как все было на самом деле, о потерях, которые понес Советский Союз. Бываем в школах Минска и регионов Беларуси, за рубежом - в Польше, Швеции, Финляндии, Чехии, Австрии, Словакии, Бельгии, Германии, Голландии, бывших союзных республиках", - добавила Людмила Бурдыко.

Творческий коллектив "Судьбы" - активный участник международной акции "Нет фашизму! Детство без войны!", стартовавшей к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Бывшие малолетние узники концлагерей проехали маршрутом "Золотое кольцо памяти" по всем областям Беларуси, приграничным городам, посетили памятные места в других государствах, где возложили венки и цветы к памятникам погибшим в годы войны. Кроме того, привезли капсулу с землей одного из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии "Бухенвальд" для захоронения в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых.

Людмила Бурдыко поблагодарила за поддержку администрацию Первомайского района, районную организацию Белорусского союза женщин, Мингорисполком, общественное объединение "Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма". Возраст участников коллектива - от 80 до 93 лет. "Счастливы, что нас заметили, услышали и представили к такой высокой награде. Постараемся оправдать оказанное доверие", - заключила она.

Творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма "Судьбы" включен в список лауреатов специальной премии за значительные достижения в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, достойное представление Беларуси во время акции "Нет фашизму! Детство без войны!".-0-