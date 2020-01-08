Руководитель центра "Скиф": гордимся спецпремией Президента

8 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи "Скиф" гордится присужденной ему специальной премией Президента за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск и спецназа имени В.Ф.Маргелова и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил руководитель центра Владимир Габров.

Преподавательско-инструкторский коллектив центра работает уже 22 года. "Скиф" функционирует на базе Речицкого отдела Департамента охраны МВД. "Наш труд отмечали до этого в Министерстве обороны. Сейчас комиссия президентской премии оценила нашу работу. Мы очень гордимся, приятно, что "Скиф" заслужил такое внимание. Будем развиваться и совершенствоваться дальше", - отметил Владимир Габров.

В центре ребята проходят воздушно-десантную, альпинистскую, водолазную, тактико-специальную подготовку, занимаются смешанными единоборствами, учатся оказывать первую доврачебную помощь. "Таких направлений в дополнительных учреждениях образования для допризывной молодежи в стране больше нет. "Скиф" ежегодно проводит около 30 мероприятий, в том числе и международных. Серьезное учение мы планируем провести летом по водолазной подготовке. Поэтому будем обучать бойцов в течение этого сезона и подготавливать специальное снаряжение", - поделился руководитель центра.

В 2019 году "Скиф" впервые провел молодежную международно-матчевую встречу по специальной водолазной подготовке. "В соревновании было десять очень непростых этапов. Присутствовали специалисты Беларуси и России, которые дали высокую оценку этому мероприятию", - рассказал Владимир Габров.-0-