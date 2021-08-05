5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в августе выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр финансов Юрий Селиверстов проведет личный прием граждан 12 августа в Щучинском райисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус - 13 августа в ОАО "Техника связи" (Барань).
19 августа в Берестовицком райисполкоме выслушает вопросы и обращения граждан министр юстиции Олег Слижевский, министр связи и информатизации Константин Шульган - в Речицком райисполкоме. Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо встретится с гражданами 20 августа в Малоритском райисполкоме.
На 27 августа запланирован прием граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем в Пинском райисполкоме, а также председателем Государственного комитета по имуществу Дмитрием Матусевичем в Глубокском райисполкоме.-0-