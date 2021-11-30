Руководители госорганов проведут в декабре личные приемы граждан в Совмине

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители государственных органов проведут в декабре в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко проведет прием граждан 1 декабря, министр внутренних дел Иван Кубраков - 3 декабря, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 8 декабря, министр энергетики Виктор Каранкевич - 10 декабря, министр экономики Александр Червяков - 15 декабря.

Личный прием граждан министром образования Игорем Карпенко запланирован на 17 декабря, министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем - 22 декабря, министром финансов Юрием Селиверстовым - 24 декабря, председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрием Пантусом - 29 декабря, председателем правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Олегом Мацкевичем - 31 декабря.

В пресс-службе правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проводятся с 10.00 по адресу: г.Минск, ул.Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.-0-