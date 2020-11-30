Руководители госорганов проведут в декабре приемы граждан в Совмине

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в декабре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко проведет прием граждан 2 декабря.

На 4 декабря запланирована встреча с гражданами министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Хмеля, на 9 декабря - министра обороны Виктора Хренина, на 11 декабря - министра образования Игоря Карпенко.

Попасть на прием граждан к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу можно будет 16 декабря, министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко - 18 декабря, председателю Государственного комитета по науке и технологиям Александру Шумилину - 23 декабря.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет прием в Совмине 30 декабря.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

Приемы проходят с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.-0-